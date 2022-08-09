В Сочи углубляют дно реки, чтобы наводнений стало меньше

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/
    © Скриншот с сайта https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/

8 августа администрация города сообщила, что на курорте приступили к расчистке русла реки Сочи

По информации мэрии курорта, в Хостинском районе, рядом с селом Пластунка идёт расчистка русла реки Сочи. В июле 2022 года во время залпового ливня был подъем уровня воды и угроза подтопления жилых домов. При серьезном паводке река может размыть дорогу, ведущую к жилым домам, и временно отрезать около тысячи человек. Во время расчистки русла реки специалисты уберут более 600 тысяч кубометров грунта, углубят её дно.

«Сейчас специалисты занимаются самым проблемным участком реки протяженностью в 5 километров. До 2024 года планируется полностью привести русло в порядок, также будут проведены дноуглубительные работы. Расчистку проводят для ликвидации зон подтоплений и с целью минимизации негативного воздействия воды на береговую полосу», — рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

Также, по информации мэрии Сочи, сейчас идут работы по расчистке в руслах рек Кудепста и Мзымта. Всего, по информации СМИ Краснодарского края, на защиту самых подтопляемых районов Кубани выделили около 400 млн рублей.

В Сочи более 130 водных объектов общей протяженностью свыше 2800 км. Из них 36 рек создают наибольшую угрозу во время паводков и обильных осадков. Краевое министерство природных ресурсов и администрация Сочи обследовали 15 русел рек на территории муниципалитета, требующих первоочередной расчистки. 

Юга.ру писали, что в июле в Сочи несколько дней была непогода и шторм на море, после залпового ливня погибла женщина. Десятки автомобилей унесло потоком дождевой воды. На дорогах курорта после ливней зафиксировали 230 оползней.

Благоустройство Наводнения Сочи

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