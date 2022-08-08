В Сочи турист погиб от удара молнией

Трагедия произошла днем 7 августа. В соцсетях очевидцы написали, что туристы гуляли по горным тропам и начался дождь с грозой. Тогда молния попала в мужчину. Спасатели попытались оказать помощь пострадавшему, но его не удалось спасти.

Смерть подтвердили журналисту Юга.ру в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Там рассказали, что погибшим оказался 47-летний мужчина из Уфы. Молния ударила в него на открытом участке местности на станции канатной дороги «Поляна 2200 метров».

«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Юга.ру неоднократно рассказывали о спасении туристов. В конце июля в районе слияния рек Малая Лаба и Чистая 28-летний молодой человек получил рваную рану ноги и его эвакуировали на лошадях. За несколько дней до этого спасли двух туристов у истока реки Псоу. У одного их них была травма плеча.

Обновление: в пресс-службе СК уточнили, что трагедия произошла при спуске в районе горного хребта Аибга на высоте 2100 метров над уровнем моря.