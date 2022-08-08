В Новороссийске в строительном магазине мальчик застрял в трубе

7 августа в одном из строительных магазинов Новороссийска маленький ребенок надел на голову тройник пластиковой трубы. Сотрудники магазина вызвали спасателей

Мальчик с родителями пришли в один из строительных магазинов Новороссийска. Ребенок, рассматривая тройник пластиковый трубы, надел его на голову. Сотрудники магазина и родители освободить мальчика не смогли. Вызвали новороссийскую «Службы спасения». Спасатели быстро прибыли на место и аккуратно освободили ребенка.

«Дорогие наши дети, будет аккуратнее при изучении мира!», — написал глава «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своём телеграм-канале.