В Новороссийске в строительном магазине мальчик застрял в трубе

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/alekseioderov
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/alekseioderov

7 августа в одном из строительных магазинов Новороссийска маленький ребенок надел на голову тройник пластиковой трубы. Сотрудники магазина вызвали спасателей

Мальчик с родителями пришли в один из строительных магазинов Новороссийска. Ребенок, рассматривая тройник пластиковый трубы, надел его на голову. Сотрудники магазина и родители освободить мальчика не смогли. Вызвали новороссийскую «Службы спасения». Спасатели быстро прибыли на место и аккуратно освободили ребенка.

«Дорогие наши дети, будет аккуратнее при изучении мира!», — написал глава «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своём телеграм-канале.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Он погиб. В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали, что начали доследственную проверку. 

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