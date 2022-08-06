В Сочи появится прямой авиарейс из Астрахани. Долететь можно будет на канадских самолетах Bombardier CRJ200

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта авиакомпании «ЮВТ АЭРО» https://uvtaero.ru/
    © Скриншот с сайта авиакомпании «ЮВТ АЭРО» https://uvtaero.ru/

С 9 августа в Сочи можно будет долететь прямым авиарейсом из Астрахани компании «ЮВТ АЭРО»

В августе ТАСС сообщило, что авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустит прямой рейс Астрахань — Сочи. Самолеты будут летать дважды в неделю, по вторникам и средам.

На момент публикации на сайте авиакомпании уже доступны билеты. Во вторник вылет из Астрахани по местному времени в 02:00 ночи, прибытие в Сочи по местному времени в 02:50. В среду вылет из Астрахани в 15:55, прибытие в Сочи в 16:45. С учетом разницы в часовых поясах время в полете составит 1 час 50 минут.

Вылет из Сочи по вторникам будет происходить в 03:40 по местному времени, прибытие в Астрахань — 06:25 по местному времени. По средам вылет из Сочи будет в 17:35, прибытие в Астрахань в 20:25. Как написано на сайте, с учетом разницы в часовых поясах время в пути во вторник составит 1 час 45 минут, в среду 1 час 50 минут.

Стоимость билетов варьируется в районе 5 тыс. рублей в один конец, при покупке билетов туда-обратно обратный билет стоит чуть дешевле.

Флот «ЮВТ АЭРО» состоит из региональных пассажирских самолетов канадского производства Bombardier CRJ200. Они вмещают 50 пассажиров и могут пролететь без посадки 2600 км.

Ранее Юга.ру писали, что с 10 июля дополнительные авиарейсы в Сочи из Тюмени запустила компания «Ямал». Также в начале июля из Сочи впервые начали летать прямые самолеты в Шарджу, третий по величине город ОАЭ. Туда летают российские самолеты Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия».

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