В горах Адыгеи туристке стало плохо. Спасатели не смогли сразу вылететь к ней из-за погоды

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Зарегистрированная тургруппа, находясь в горах Адыгеи 2 августа сообщила МЧС, что у молодой девушки сильные боли. Спасатели смогли вылететь на помощь только рано утром 3 августа

В Адыгейский поисково-спасательный отряд МЧС 2 августа поступил звонок о том, что 25-летней девушке стало плохо. Тургруппа находилась в походе в природном парке «Большой Тхач» в районе Княжеских полян. Спасатели не смогли вылететь на помощь на вертолете, решено было отправить пешие группы. К пострадавшей направили 10 спасателей Адыгейского отряда МЧС.

3 августа погода стала лучше, в 6:05 вертолет МЧС с медиками на борту вылетел к склону горы, где была тургруппа. Девушку подняли на борт и сразу же оказали ей доврачебную помощь. Предварительный диагноз врачей — внутреннее кровотечение. На базе спасательного отряда туристку передали врачам скорой помощи на госпитализацию.

Ранее Юга.ру писали, что в районе Анапы двух человек на сапборде сильным ветром унесло в море. Их спас инспектор заповедника «Утриш». А в Сочи спасатели на лошадях эвакуировали раненого туриста. 

Авиация Курорты и туризм МЧС Происшествия

Новости

В Краснодарском крае на выходных снова будут идти дожди. Но жара никуда не денется
«Будем жить, как в подземелье». Почему жители Краснодара протестуют против строительства общежития КубГУ рядом с их домами
В парке «Ривьера» в Сочи демонтируют колесо обозрения
Краснодарский край стал третьим в стране по числу ДТП с электросамокатами. Собрали истории из соцсетей
В Краснодаре во второй раз начали достраивать проблемный ЖК «Клубный квартал»
В Краснодаре водитель мотоцикла попала под автобус

Лента новостей

«Секс каждый день — это не любовь, это насилие»
3 августа, 17:05
«Секс каждый день — это не любовь, это насилие»
История краснодарки, которая сбежала от бывшего мужа и борется за детей
В Краснодарском крае на фестивале сварят тонну борща
Вчера, 07:56
В Краснодарском крае на фестивале сварят тонну борща
Для угощения закупили больше 100 кг мяса
Парки Сочи и Краснодара вошли в рейтинг достопримечательностей России
3 августа, 17:07
Парки Сочи и Краснодара вошли в рейтинг достопримечательностей России

Реклама на сайте