В горах Адыгеи туристке стало плохо. Спасатели не смогли сразу вылететь к ней из-за погоды

Зарегистрированная тургруппа, находясь в горах Адыгеи 2 августа сообщила МЧС, что у молодой девушки сильные боли. Спасатели смогли вылететь на помощь только рано утром 3 августа

В Адыгейский поисково-спасательный отряд МЧС 2 августа поступил звонок о том, что 25-летней девушке стало плохо. Тургруппа находилась в походе в природном парке «Большой Тхач» в районе Княжеских полян. Спасатели не смогли вылететь на помощь на вертолете, решено было отправить пешие группы. К пострадавшей направили 10 спасателей Адыгейского отряда МЧС.

3 августа погода стала лучше, в 6:05 вертолет МЧС с медиками на борту вылетел к склону горы, где была тургруппа. Девушку подняли на борт и сразу же оказали ей доврачебную помощь. Предварительный диагноз врачей — внутреннее кровотечение. На базе спасательного отряда туристку передали врачам скорой помощи на госпитализацию.

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