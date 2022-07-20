СберМегаМаркет расширяет возможности склада в Ростовской области

СберЛогистика оптимизирует арендованный склад в Ростовской области площадью 6,6 тыс. кв. метров под объемы продаж СберМегаМаркета

СберЛогистика оптимизирует под объемы продаж СберМегаМаркета арендованный склад в Ростовской области общей площадью 6,6 тыс. кв. метров. Помещение будут использовать как сортировочный центр и пункт приема товаров от продавцов маркетплейса в рамках первой мили, а также как центр для хранения товаров с оказанием широкого спектра логистических услуг.

Локальные производители и дистрибьютеры в сфере электронной и розничной торговли смогут увеличить продажи за счет сотрудничества с маркетплейсом и снизить собственные затраты на логистику. Инициатива также существенно сократит сроки доставки заказов клиентам СберМегаМаркета в регионе.

Евгений Титов председатель Юго-Западного банка Сбербанка

«Всё чётче видны переориентация покупателей на российские сервисы, быстрый рост среднего чека и представленности регионального малого и среднего бизнеса на маркетплейсах. Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с января по март 2022 года сразу два южных региона вошли в топ-10 в стране по объёму онлайн-продаж: Краснодарский край (4,2%, 4-е место) и Ростовская область (2,4%, 6-е место). И одним из самых перспективных для нас является рынок Ростовской области за счёт удобной логистики с соседними регионами и быстрого роста доли населения, которое уже пользуется онлайн-сервисами. Уверен, оптимизация ростовского склада СберМегаМаркета станет ещё одним шагом в комплексном развитии Сбера на юге России» — рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

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Склад класса А расположен по адресу: Ростовская область, Аксайский район, хутор Ленина, улица Логопарк, дом 2, корпус 2. модель СберМегаМаркета предполагает хранение различных категорий товаров — от косметики до бытовой техники.

«Мы развиваем совместно с нашим главным логистическим оператором складскую инфраструктуру с учетом потребностей клиентов и продавцов. У жителей Ростовской области количество заказов на СберМегаМаркете во 2 квартале 2022 года увеличилось почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно с этим мы наблюдаем существенное увеличение интереса на услуги маркетплейса со стороны ритейлеров, работающих в крупнейших городах Юга. Активный запуск работы склада в Ростове-на-Дону и предлагаемые нами возможности будут способствовать развитию местных продавцов. Первые два месяца услуги по хранению мы предоставляем абсолютно бесплатно, так что поставщики могут сосредоточиться на выпуске товаров, а мы возьмем на себя хранение, доставку и маркетинг», — сказал руководитель отдела продаж маркетплейса СберМегаМаркет Антон Сизёмин.