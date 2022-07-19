«Россети Кубань» увеличит мощность подстанции «Северная» в Майкопе

Компания «Россети Кубань» приступила к реконструкции ключевого питающего центра Адыгеи — подстанции «Северная» в Майкопе

«Россети Кубань» планирует инвестировать порядка 740 млн рублей в модернизацию энергообъекта. Высоковольтный питающий центр обеспечивает электроэнергией крупные промышленные предприятия Адыгеи, северо-восточную часть Майкопа, а также прилегающие к республиканской столице поселки с общей численностью населения 150 тыс. человек.

После модернизации мощность подстанции увеличится более чем в 1,6 раза и составит 130 МВА. Энергетики установят два силовых трансформатора совокупной мощностью 50 МВА и новые ячейки, реконструируют устройства релейной защиты и автоматики, а также присоединят комплектное распределительное устройство на микропроцессорной базе. Техническое переоснащение подстанции «Северная» проведут с помощью высокотехнологичного оборудования отечественного производства.

Увеличение совокупной мощности питающего центра не только повысит надежность подачи электроэнергии, но и создаст резерв для подключения новых промышленных и бытовых потребителей.

Подстанция «Северная» обеспечит необходимой энергомощностью новый жилой микрорайон в северной части Майкопа, где для 520 многодетных семей выделены земельные участки общей площадью 60 га под строительство домов и объектов инфраструктуры.

Читайте также: На участки для многодетных семей в Майкопе проведут воду и электричество до конца сентября

Реконструкциюэнергообъекта проведут в рамках соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Адыгеи, Группой «Россети» и компанией «Россети Кубань», заключенного в 2020 году. Оно предусматривает модернизацию высоковольтных подстанций, а также строительство линий электропередачи в городе Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Теучежском и Тахтамукайском районах Адыгеи.