«Россети Кубань» увеличит мощность подстанции «Северная» в Майкопе

Партнерский Адыгея

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  • © Фото предоставлено пресс-службой компании «Россети Кубань»
    © Фото предоставлено пресс-службой компании «Россети Кубань»

Компания «Россети Кубань» приступила к реконструкции ключевого питающего центра Адыгеи — подстанции «Северная» в Майкопе

«Россети Кубань» планирует инвестировать порядка 740 млн рублей в модернизацию энергообъекта. Высоковольтный питающий центр обеспечивает электроэнергией крупные промышленные предприятия Адыгеи, северо-восточную часть Майкопа, а также прилегающие к республиканской столице поселки с общей численностью населения 150 тыс. человек.

После модернизации мощность подстанции увеличится более чем в 1,6 раза и составит 130 МВА. Энергетики установят два силовых трансформатора совокупной мощностью 50 МВА и новые ячейки, реконструируют устройства релейной защиты и автоматики, а также присоединят комплектное распределительное устройство на микропроцессорной базе. Техническое переоснащение подстанции «Северная» проведут с помощью высокотехнологичного оборудования отечественного производства.

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Увеличение совокупной мощности питающего центра не только повысит надежность подачи электроэнергии, но и создаст резерв для подключения новых промышленных и бытовых потребителей.

Подстанция «Северная» обеспечит необходимой энергомощностью новый жилой микрорайон в северной части Майкопа, где для 520 многодетных семей выделены земельные участки общей площадью 60 га под строительство домов и объектов инфраструктуры.

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Реконструкциюэнергообъекта проведут в рамках соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Адыгеи, Группой «Россети» и компанией «Россети Кубань», заключенного в 2020 годуОно предусматривает модернизацию высоковольтных подстанций, а также строительство линий электропередачи в городе Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Теучежском и Тахтамукайском районах Адыгеи.

Ранее Юга.ру рассказывали, что «Россети Кубань» инвестирует в энергокомплекс Кубани и Адыгеи 8 млрд рублей, а в июне компания завершила строительство новой линии электропередачи «Запорожская-Кучугуры».

Майкопский район Россети Кубань Энергетика

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