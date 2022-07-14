Первый Университетский лицей в Усть-Лабинске проведет набор учеников в 11 класс. Экзамен пройдет онлайн

1 августа 2022 года Первый Университетский лицей имени Н.И. Лобачевского проведет набор школьников в 11 класс физико-математического профиля

Первый Университетский лицей имени Н.И. Лобачевского — образовательный проект промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска. Учебное заведение находится в Усть-Лабинске и готовит к поступлению в ведущие вузы страны, в первую очередь — в МГУ им. М.В. Ломоносова. Поступить сюда можно из любого региона страны, учеба и проживание — бесплатные. Лицей рассчитан на 475 учащихся 7-11 классов. Для иногородних школьников построили комфортный кампус на 200 мест.

Экзамен состоится 1 августа в онлайн-формате, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте лицея.



Претенденты на поступление в 11 класс сдадут 3 экзамена: по математике, физике и русскому языку. Программа экзаменов разработана на основе учебного плана лицея, предполагающего углубленное изучение точных и естественных наук. Особые условия — для победителей региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике и физике : они автоматически получают 100 баллов за соответствующий предмет.

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Экзамен пройдёт в онлайн-формате с прокторингом, что предполагает наблюдение за работой кандидата с помощью специального программного обеспечения. Наблюдатель — проктор — будет видеть каждое действие, которое выполняется на компьютере, и при необходимости сможет общаться с кандидатом по видеосвязи или в чате. Для участия в онлайн-экзамене необходимо выполнить минимальные технические требования: персональный компьютер или ноутбук должен быть оборудован веб-камерой, динамиками и микрофоном, а также подключен к устойчивому интернет-соединению.

Экзаменационные работы проверит приёмная комиссия, в состав которой входят преподаватели Первого Университетского лицея и МГУ им. М.В. Ломоносова. Результаты объявят в августе.

© Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея

«11 класс — самое ответственное время в жизни школьника, когда он должен точно знать, в какой вуз и на какой факультет будет поступать. В Первом Университетском лицее мы не просто готовим одиннадцатиклассников к сдаче ЕГЭ, а выстраиваем индивидуальную образовательную траекторию для каждого школьника, ориентируясь на его цели и задачи в высшей школе. Дополнительным преимуществом является возможность учиться напрямую у преподавателей и выпускников МГУ — это помогает лицеистам лучше подготовиться к требованиям университета и быстрее адаптироваться в будущей учебной среде», — отметил академический директор Первого Университетского лицея Андрей Гладилин.

Криптография, шахматы и настольный теннис: Как школьники со всей России поступают в Университетский лицей в Усть-Лабинске

Ранее Первый Университетский лицей провел набор в 7 и 10 классы. Приёмная кампания прошла по всей стране, экзамены писали в Нижнем Новгороде, Рязани, Красноярске, Иркутской области и Краснодарском крае. В экзаменах приняли участие больше 1 тыс. школьников, из них в финальный тур — смену учебного лагеря на базе лицея — прошли 200 человек из Сибири, центральных регионов России, а также ЮФО и СКФО. Итоговые списки поступивших в 7 и 10 классы также объявят в августе.

Инфраструктура Первого Университетского лицея занимает в Усть-Лабинске 4,5 га и включает в себя: учебный корпус с современными аудиториями и лабораториями, двухэтажной библиотекой, актовым и обеденным залами;

спортивный комплекс с 25-метровым бассейном и тренажерными залами;

кампус для проживания лицеистов и большую парковую зону. На улице оборудованы стадион, баскетбольная, волейбольная и тренажёрная площадки и корты для большого тенниса.

© Фото предоставлено пресс-службой Первого Университетского лицея

В распоряжении учеников — не только территория самого Лицея, но и собственный летний лагерь «Ломоносовский» у черноморского поселка Криница под Геленджиком.