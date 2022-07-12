В Краснодаре загорелся крупный склад

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Краснодар №1. Телетайп», t.me/tipichkras
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Краснодар №1. Телетайп», t.me/tipichkras

Днем 12 июля в Пашковском микрорайоне Краснодара загорелся производственный склад

О пожаре рассказали очевидцы в городских пабликах. На видео из соцсетей видно огромные клубы дыма. По словам автора поста, все произошло на улице Горной в Пашковском микрорайоне.

В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю подтвердили адрес, где произошел пожар. Там добавили, что спасателям позвонили в 12:26. Площадь возгорания составила 200 кв. м. 

Огонь удалось локализовать в 12:45. Полностью склад потушили в 14:14. На месте работали 26 человек с помощью 14 единиц техники, в том числе ствол «Дельта».

Как писали Юга.ру, в ночь на 9 июля в Джубге загорелся аквапарк. Его тушили больше часа. Пострадавших и погибших нет.

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