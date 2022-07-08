Рост валового регионального продукта в Адыгее составил 119% за пять лет

Глава Адыгеи рассказал о результатах совместной работы с Москвой

Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов на заседании Совета Федерации рассказал об успехах региона. При федеральной поддержке республика смогла продвинуться во многих направления. Так, рост валового регионального продукта там составил 119% за пять лет, а индекс промпроизводства — 128%. Кроме того, в республике построили 5 школ, 18 детских садов, 4 больницы, 4 поликлиники, 30 ФАПов, 4 сельских дома культуры и 14 ФОКов и ввели 1,5 млн кв. м жилья. За первые 6 месяцев 2022 года ввели в эксплуатацию больше, чем за весь прошлый год — 334 тыс. кв. м. Также в 2021 году на 11% выросло производство сыров и сырных продуктов — это 21 тысяча тонн. Это позволило повысить рост главного гастрономического бренда республики — адыгейского сыра.

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Активно развивается садоводство и рисоводство. Площадь рисовых систем составляет 13 тыс. га. За последние три года площадь садов увеличилась на 730 гектаров и составила 4200 гектаров. За этот же период на 40% вырос валовой сбор плодово-ягодных культур и составил 35 тыс. тонн. В вопросах бизнеса и инвестиций Адыгея также показывает положительную динамику. Сейчас республика находится на 13 строчке в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Объем инвестиций за 5 лет составил 173 млрд руб. Сейчас в работе — 34 инвестпроекта с общим объемом заявленных инвестиций 77 млрд руб. кроме того, еще два проекта должны дать рост инвестиций в Адыгею — создание промышленной зоны и горнолыжного экокурорта «Лагонаки». Глава Адыгеи подчеркнул, что развитие экономики связано с улучшением обеспечивающей инфраструктуры. Уровень газификации в республике достиг 92%. На улучшение газоснабжения Газпром вложит 3 млрд рублей, что повысит уровень газификации в регионе до 96%. Но на фоне растущих объемов жилищного строительства начали возникать сложности с подключением газа к новым объектам. Это тормозит решение поставленной Президентом задачи о социальной догазификации и по объему ввода жилья. В связи с этим Адыгея рассчитывает на содействие сенаторов в переносе сроков работ по реконструкции ГРС на 2023-2024 годы.