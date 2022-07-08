Рост валового регионального продукта в Адыгее составил 119% за пять лет
Глава Адыгеи рассказал о результатах совместной работы с Москвой
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов на заседании Совета Федерации рассказал об успехах региона. При федеральной поддержке республика смогла продвинуться во многих направления. Так, рост валового регионального продукта там составил 119% за пять лет, а индекс промпроизводства — 128%.
Кроме того, в республике построили 5 школ, 18 детских садов, 4 больницы, 4 поликлиники, 30 ФАПов, 4 сельских дома культуры и 14 ФОКов и ввели 1,5 млн кв. м жилья. За первые 6 месяцев 2022 года ввели в эксплуатацию больше, чем за весь прошлый год — 334 тыс. кв. м.
Также в 2021 году на 11% выросло производство сыров и сырных продуктов — это 21 тысяча тонн. Это позволило повысить рост главного гастрономического бренда республики — адыгейского сыра.
Читайте также:
Активно развивается садоводство и рисоводство. Площадь рисовых систем составляет 13 тыс. га. За последние три года площадь садов увеличилась на 730 гектаров и составила 4200 гектаров. За этот же период на 40% вырос валовой сбор плодово-ягодных культур и составил 35 тыс. тонн.
В вопросах бизнеса и инвестиций Адыгея также показывает положительную динамику. Сейчас республика находится на 13 строчке в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Объем инвестиций за 5 лет составил 173 млрд руб. Сейчас в работе — 34 инвестпроекта с общим объемом заявленных инвестиций 77 млрд руб. кроме того, еще два проекта должны дать рост инвестиций в Адыгею — создание промышленной зоны и горнолыжного экокурорта «Лагонаки».
Глава Адыгеи подчеркнул, что развитие экономики связано с улучшением обеспечивающей инфраструктуры. Уровень газификации в республике достиг 92%. На улучшение газоснабжения Газпром вложит 3 млрд рублей, что повысит уровень газификации в регионе до 96%. Но на фоне растущих объемов жилищного строительства начали возникать сложности с подключением газа к новым объектам. Это тормозит решение поставленной Президентом задачи о социальной догазификации и по объему ввода жилья. В связи с этим Адыгея рассчитывает на содействие сенаторов в переносе сроков работ по реконструкции ГРС на 2023-2024 годы.
Читайте также:
Также решается вопрос нехватки энергомощностей. В прошлом году начали реконструкцию 9 наиболее востребованных подстанций. Вложения за три года составят 4,2 млрд рублей.
«Нам крайне важно, чтобы уровень жизни в сельской местности был максимально приближен к городскому. Ускорить этот процесс помогает Госпрограмма комплексного развития сельских территорий. В Адыгее за два предыдущих года на селе построено и отремонтировано 102 объекта. На этот год запланировано еще 45 объектов на общую сумму 1,6 млрд рублей», — отметил Кумпилов.
При поддержке Совета Федерации решили вопрос с передачей в федеральную собственность участка загруженной трассы протяженностью 50 км. Ее расширят до 4 полос, работы наметили на следующие три года. Также удалось решить проблему с водоснабжение и строительством нового водозабора.
«Мы подготовили на рассмотрение в Совете Федерации целый ряд тем, которые касаются развития сфер здравоохранения, образования, культуры; модернизации объектов. Рассчитываем на ваше содействие в вопросах, которые невозможно решить на региональном уровне. Уверен, что поддержка Совета Федерации поможет нашему региону выйти на новый уровень развития», — подчеркнул Мурат Кумпилов.