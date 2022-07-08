«Роза Хутор» разработала программу профориентации для школьников
Курорт «Роза Хутор» запустит образовательный проект для школьников в сфере экологического менеджмента
«Роза Хутор» совместно с Эколого-биологическим центром им. С.Ю. Соколова запустит образовательный проект для школьников. Он нацелен на знакомство детей с профессиями экологической направленности. Старт планируют на осень.
Директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта Дмитрий Колосов считает, что экологические менеджеры всегда будут востребованы, так как качество окружающей среды является ключевым фактором для отдыхающих:
«Туризм — это прежде всего впечатления. Поэтому качество окружающей среды является для нас ключевым фактором, определяющим характер впечатлений путешественников. Следовательно, экологические менеджеры всегда будут востребованы в индустрии туризма, а значит соответствующие карьерные перспективы становятся заманчивыми для будущих профессионалов. Это может быть особенно интересно для тех, кто растет и набирает знания в таком богатом уникальной природой месте России как Сочи».
Сейчас специалисты работают над курсом, в рамках которого учащиеся и преподаватели уже посетили курорт «Роза Хутор». Им рассказали как определять цели и задачи управлением качества окружающей среды, а также научили разрабатывать соответствующие планы действий и реализовывать их на практике. Пробным проектом школьников стала территория горного пляжа на берегу реки Мзымта.
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«Путешествие в горы всегда воодушевляет, а для юных натуралистов, обучение которых мы ведем, это большая удача — ведь горные ландшафты создают условия для невероятного разнообразия живой природы, а редкие виды растений исследователь видит в естественной среде обитания. Не менее ценным явилось и погружение в профессиональную сферу, которое мы получили со стороны курорта «Роза Хутор». Получив представление об экологическом менеджменте в туризме, узнав о практических проблемах и вызовах, с которыми имеют дело профессионалы, дети проведут продуктивную самостоятельную работу», — отметила директор Эколого-биологического центра Елена Мальц.
Результаты этого пробного задания лягут в основу регулярной профориентационной программы для учащихся сочинских школ. Она должна войти в регулярное расписание уже осенью.