«Роза Хутор» разработала программу профориентации для школьников

«Роза Хутор» совместно с Эколого-биологическим центром им. С.Ю. Соколова запустит образовательный проект для школьников. Он нацелен на знакомство детей с профессиями экологической направленности. Старт планируют на осень.

Директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта Дмитрий Колосов считает, что экологические менеджеры всегда будут востребованы, так как качество окружающей среды является ключевым фактором для отдыхающих:

«Туризм — это прежде всего впечатления. Поэтому качество окружающей среды является для нас ключевым фактором, определяющим характер впечатлений путешественников. Следовательно, экологические менеджеры всегда будут востребованы в индустрии туризма, а значит соответствующие карьерные перспективы становятся заманчивыми для будущих профессионалов. Это может быть особенно интересно для тех, кто растет и набирает знания в таком богатом уникальной природой месте России как Сочи».

Сейчас специалисты работают над курсом, в рамках которого учащиеся и преподаватели уже посетили курорт «Роза Хутор». Им рассказали как определять цели и задачи управлением качества окружающей среды, а также научили разрабатывать соответствующие планы действий и реализовывать их на практике. Пробным проектом школьников стала территория горного пляжа на берегу реки Мзымта.