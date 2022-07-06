Новым главой УФСБ Адыгеи стал Михаил Кемеров

Полковник Михаил Кемеров назначен руководителем управления ФСБ по Адыгее. 6 июля прошла встреча, на которой Кемерова представили главе Адыгеи Мурату Кумпилову.

«В Адыгее на протяжении многих лет сохраняется межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. Это — результат общих усилий органов власти региона, правоохранительных структур, институтов гражданского общества, каждого жителя республики. Важно сохранить стабильную обстановку в регионе, обеспечить спокойствие и безопасность наших жителей»,— отметил Мурат Кумпилов.

У Михаила Кемерова более чем 35-летний опыт работы в органах госбезопасности.

Михаил Кемеров родился в 1968 году, в органах безопасности служит с 1985 года. Закончил высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР им. К. Е. Ворошилова в 1989 году. Проходил службу на оперативных и руководящих должностях УФСБ России по Кемеровской области и РУФСБ России по Тюменской области. До недавнего времени служил в подразделениях Центрального аппарата ФСБ России.

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