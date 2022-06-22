На Кубани назначили нового министра финансов. Им стал Александр Кнышов

Об этом стало известно вечером 21 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Кто такой Александр Кнышов

Александр Кнышов родился 7 июня 1973 года. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 1997 года работал в Управлении федерального казначейства по Краснодарскому краю. В 2002-м перешел на службу в региональное министерство финансов, а восемь лет спустя — в министерство труда и социального развития. В 2016 году Александр Кнышов стал заместителем министра финансов Кубани, а с февраля 2022-го — временно исполнял обязанности министра.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, Кнышов имеет чин действительного государственного советника Краснодарского края первого класса, почетное звание «Заслуженный экономист Кубани», а также медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» третьей степени.

«Коммерсантъ-Черноморье» написал, что, согласно сведениям о доходах, Александр Кнышов заработал в 2021 году более 1,9 млн руб. В его собственности — земельный участок под ИЖС площадью 738 кв. метров, жилой дом площадью 271,1 кв. метров, квартира площадью 67,1 кв. метров и автомобиль Volkswagen Tiguan.