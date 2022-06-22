На Кубани назначили нового министра финансов. Им стал Александр Кнышов
Министром финансов Краснодарского края назначен Александр Кнышов
Об этом стало известно вечером 21 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Кто такой Александр Кнышов
Александр Кнышов родился 7 июня 1973 года. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 1997 года работал в Управлении федерального казначейства по Краснодарскому краю. В 2002-м перешел на службу в региональное министерство финансов, а восемь лет спустя — в министерство труда и социального развития. В 2016 году Александр Кнышов стал заместителем министра финансов Кубани, а с февраля 2022-го — временно исполнял обязанности министра.
Как сообщает пресс-служба краевой администрации, Кнышов имеет чин действительного государственного советника Краснодарского края первого класса, почетное звание «Заслуженный экономист Кубани», а также медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» третьей степени.
«Коммерсантъ-Черноморье» написал, что, согласно сведениям о доходах, Александр Кнышов заработал в 2021 году более 1,9 млн руб. В его собственности — земельный участок под ИЖС площадью 738 кв. метров, жилой дом площадью 271,1 кв. метров, квартира площадью 67,1 кв. метров и автомобиль Volkswagen Tiguan.