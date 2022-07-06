Глава Адыгеи побывал на уборке урожая в Теучежском районе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе рабочей поездки в Теучежский район побывал на полях, где идёт уборка озимых зерновых

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на полях в Теучежском районе и узнал у владельца крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) о ходе уборки урожая озимых зерновых.

Как пояснил учредитель хозяйства Аскер Хабаху, в текущем году уборочная площадь озимых зерновых культур составила 1 тыс. 75 гектаров — 935 га пшеницы и 140 га ячменя. Сейчас уборку озимого ячменя практически завершили: намолочено 650 тонн зерна, урожайность — 46 центнеров на гектар (ц/га). Приступили к уборке озимой пшеницы: уже убрано 23 га, намолочено 126,5 тонн при урожайности 55 ц/га — на уровне среднего показателя по Адыгее. На уборке работают 5 комбайнов «КЛААС» и 4 автомобиля для перевозки зерна.

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КФХ активно пользуется мерами господдержки. Так, в 2021-2022 годах оно получило свыше 5,2 млн рублей в качестве субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, проведение агротехнологических работ и поддержку элитного семеноводства.

В 2022 году уборочная площадь озимых зерновых в Адыгее — 105,8 тыс. га, на сегодняшний день уже обмолочено 17,5 тыс. га. Средняя урожайность — 50,9 ц/га.

Глава республики поручил руководству профильного министерства и администрации муниципалитета продолжить работу по информированию сельхозпроизводителей о существующих мерах господдержки, сопровождать фермеров при оформлении заявок. В текущем году на развитие отрасли выделили 643,4 млн. рублей, при этом около 80% средств господдержки уже довели до получателей.

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«Сельское хозяйство — одна из приоритетных отраслей экономики региона, и его развитию мы уделяем самое пристальное внимание. В этом году по поручению правительства РФ мы максимизировали выплаты субсидий сельхозпроизводителям, в том числе по ряду направлений господдержка носила авансовый характер. Это очень существенное подспорье для хлеборобов. Сейчас усилия как самих аграриев, так и органов власти направлены на успешное завершение уборочной страды. Энергообеспеченность сельхозпредприятий — на высоком уровне, виды на урожай хорошие, и мы рассчитываем в сжатые сроки убрать зерно с полей», — отметил Мурат Кумпилов.