Житель Новороссийска судится с Минобороны из-за незаконного призыва в армию

Краснодарский край

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  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру
    © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

Пострадавший призывник из Новороссийска пытается отсудить 1,5 млн рублей у Минобороны. Новороссийский суд присудил только 150 тыс. рублей

Новороссиец намерен взыскать 1,5 млн руб. компенсации за вред здоровью, который был причинен ему во время службы в армии. По его мнению, призвали его незаконно. Об этом пишет издание «Коммерсантъ-Черноморье». Ответчиками по судебному делу выступил Военный комиссариат Новороссийска, Минобороны, Минфин РФ, а также врач-терапевт, выдавший медицинское заключение.

На военную службу в национальную гвардию молодого человека призвали в 2019 году. В призывной комиссии его признали годным для службы в армии. Во время срочной службы в военной части у молодого человека произошло обострение заболевания с постоянными головными болями. В результате он был вынужден уволиться в запас. Позже врачи прооперировали мужчину, удалив у него слуховую косточку.

На судебном процессе ответчики свою вину не признали. По их версии, призывник был всесторонне обследован, решение о призыве не оспаривал, также не настаивал на дополнительном медицинском обследовании.

Октябрьский районный суд Новороссийска посчитал, что в военкомате должны были затребовать амбулаторную карту призывника, где значилось, что он болел левосторонним хроническим гнойным средним отитом. В декабре 2021 года Новороссийский суд вынес решение взыскать в пользу молодого человека сумму морального вреда в 150 тыс. рублей, а также компенсацию судебных расходов.

Сейчас житель Новороссийска пытается обжаловать это решение в Краснодарском краевом суде и настоять на сумме ущерба в 1,5 млн рублей.

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Армия Медицина Министерство обороны России Новороссийск Суд

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Житель Новороссийска судится с Минобороны из-за незаконного призыва в армию
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