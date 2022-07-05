Рассказываем, на каких улицах Краснодара не будет горячей воды в июле

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре продолжаются плановые отключения горячей воды. Публикуем список улиц, которые ремонт затронет в июле

За первый месяц лета тепловики подготовили к отопительному сезону почти половину котельных. Завершили капитальный ремонт магистральной трубы в районе Старокубанского кольца и ее участка на 1-м Заречном проезде, а также заменили более тысячи метров сетей внутри кварталов. Отремонтировали котлы на улицах Российской, Рашпилевской и РОК-1, рассказали в пресс-службе «Краснодартеплоэнерго».

Также там отметили, что ремонт повысит надежность котлов, снизит аварийность и повысит объем подаваемого тепла. В июле из-за ремонта без горячего водоснабжения останутся жители 600 многоквартирных домов. 

Горячую воду в Краснодаре в июле отключат на этих улицах:

  • 40-летия Победы;
  • Айвазовского;
  • Атарбекова;
  • Аэродромная;
  • Бабушкина;
  • Базовская;
  • Белозерный;
  • Буковая;
  • Власова;
  • Гражданская;
  • Дербентская;
  • Длинная;
  • Жлобы;
  • Зиповская;
  • Ипподромная;
  • Ишунина;
  • Казачья;
  • Калининградская;
  • Каляева;
  • Карасунская Набережная;
  • Карякина;
  • Ковалева;
  • Коммунаров;
  • Котовского;
  • Красная;
  • Красных Зорь;
  • Леваневского;
  • Ленина;
  • Лорис (улицы Васильченко, Рязанская, Садовая, Школьная);
  • Лукьяненко;
  • Майкопская;
  • Мичурина;
  • Молодежная;
  • Московская;
  • Наримановская;
  • Новокузнечная;
  • Образцова;
  • Одесская;
  • Октябрьская;
  • Передовая;
  • Полины Осипенко;
  • Пионерская;
  • Пустовойта;
  • Пушкина;
  • Рашпилевская;
  • Рылеева;
  • Рязанская;
  • Садовая;
  • Садовое Кольцо;
  • Свободная;
  • Севастопольская;
  • Северная;
  • Серова;
  • Советская;
  • Совхозная;
  • Солнечная;
  • Ставропольская;
  • Старокубанская;
  • Стасова;
  • Степная;
  • Табачная;
  • Трудовая;
  • Филатова;
  • Фрунзе;
  • Хакурате;
  • Черниговская;
  • Чкалова;
  • Школьная;
  • Яна Полуяна.

Как писали Юга.ру, с 27 июня горячую воду отключи в Юбилейном микрорайоне. Закончить работы и вернуть воду планируют 11 июля. 

Водоснабжение Краснодар

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