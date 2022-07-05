Рассказываем, на каких улицах Краснодара не будет горячей воды в июле
В Краснодаре продолжаются плановые отключения горячей воды. Публикуем список улиц, которые ремонт затронет в июле
За первый месяц лета тепловики подготовили к отопительному сезону почти половину котельных. Завершили капитальный ремонт магистральной трубы в районе Старокубанского кольца и ее участка на 1-м Заречном проезде, а также заменили более тысячи метров сетей внутри кварталов. Отремонтировали котлы на улицах Российской, Рашпилевской и РОК-1, рассказали в пресс-службе «Краснодартеплоэнерго».
Также там отметили, что ремонт повысит надежность котлов, снизит аварийность и повысит объем подаваемого тепла. В июле из-за ремонта без горячего водоснабжения останутся жители 600 многоквартирных домов.
Горячую воду в Краснодаре в июле отключат на этих улицах:
- 40-летия Победы;
- Айвазовского;
- Атарбекова;
- Аэродромная;
- Бабушкина;
- Базовская;
- Белозерный;
- Буковая;
- Власова;
- Гражданская;
- Дербентская;
- Длинная;
- Жлобы;
- Зиповская;
- Ипподромная;
- Ишунина;
- Казачья;
- Калининградская;
- Каляева;
- Карасунская Набережная;
- Карякина;
- Ковалева;
- Коммунаров;
- Котовского;
- Красная;
- Красных Зорь;
- Леваневского;
- Ленина;
- Лорис (улицы Васильченко, Рязанская, Садовая, Школьная);
- Лукьяненко;
- Майкопская;
- Мичурина;
- Молодежная;
- Московская;
- Наримановская;
- Новокузнечная;
- Образцова;
- Одесская;
- Октябрьская;
- Передовая;
- Полины Осипенко;
- Пионерская;
- Пустовойта;
- Пушкина;
- Рашпилевская;
- Рылеева;
- Рязанская;
- Садовая;
- Садовое Кольцо;
- Свободная;
- Севастопольская;
- Северная;
- Серова;
- Советская;
- Совхозная;
- Солнечная;
- Ставропольская;
- Старокубанская;
- Стасова;
- Степная;
- Табачная;
- Трудовая;
- Филатова;
- Фрунзе;
- Хакурате;
- Черниговская;
- Чкалова;
- Школьная;
- Яна Полуяна.
Как писали Юга.ру, с 27 июня горячую воду отключи в Юбилейном микрорайоне. Закончить работы и вернуть воду планируют 11 июля.