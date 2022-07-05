Рассказываем, на каких улицах Краснодара не будет горячей воды в июле

В Краснодаре продолжаются плановые отключения горячей воды. Публикуем список улиц, которые ремонт затронет в июле

За первый месяц лета тепловики подготовили к отопительному сезону почти половину котельных. Завершили капитальный ремонт магистральной трубы в районе Старокубанского кольца и ее участка на 1-м Заречном проезде, а также заменили более тысячи метров сетей внутри кварталов. Отремонтировали котлы на улицах Российской, Рашпилевской и РОК-1, рассказали в пресс-службе «Краснодартеплоэнерго».

Также там отметили, что ремонт повысит надежность котлов, снизит аварийность и повысит объем подаваемого тепла. В июле из-за ремонта без горячего водоснабжения останутся жители 600 многоквартирных домов.

Горячую воду в Краснодаре в июле отключат на этих улицах: