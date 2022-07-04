В больнице скорой помощи Краснодара уволят сотрудницу, которая не пустила в лифт мужчину на инвалидном кресле

В Краснодаре сотрудница больницы нагрубила пациенту в инвалидном кресле и отказалась везти его в лифте. Теперь ее уволят

В пабликах Краснодара 3 июля появилось видео конфликта пациента и сотрудницы краевой клинической больницы скорой помощи. Она отказалась везти на лифте мужчину в инвалидном кресле. Отказ сотрудница ничем не объяснила.

Мужчина лечится в отделении урологии, которое находится на третьем этаже. Ему нужно было спуститься к машине за личными вещами, но это удалось сделать с трудом:

«Объясняю, я передвигаюсь в инвалидной коляске, поэтому без лифта мне не обойтись было. Я этой женщине ни одного грубого слова не сказал, разговаривал спокойно и уважительно. Так воспитали меня родители. Было отличное настроение, а теперь лежу в палате и кровь идет носом из-за высокого давления», — написал пациент в соцсетях.