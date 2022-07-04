В больнице скорой помощи Краснодара уволят сотрудницу, которая не пустила в лифт мужчину на инвалидном кресле
В Краснодаре сотрудница больницы нагрубила пациенту в инвалидном кресле и отказалась везти его в лифте. Теперь ее уволят
В пабликах Краснодара 3 июля появилось видео конфликта пациента и сотрудницы краевой клинической больницы скорой помощи. Она отказалась везти на лифте мужчину в инвалидном кресле. Отказ сотрудница ничем не объяснила.
Мужчина лечится в отделении урологии, которое находится на третьем этаже. Ему нужно было спуститься к машине за личными вещами, но это удалось сделать с трудом:
«Объясняю, я передвигаюсь в инвалидной коляске, поэтому без лифта мне не обойтись было. Я этой женщине ни одного грубого слова не сказал, разговаривал спокойно и уважительно. Так воспитали меня родители. Было отличное настроение, а теперь лежу в палате и кровь идет носом из-за высокого давления», — написал пациент в соцсетях.
После разговора сотрудница закрыла двери лифта. Мужчина продолжил звонить ей и тогда она снова поднялась на этаж и начала грубить:
«Еще раз поедешь в этот лифт — тебя выпишут. Мне ************, что ты звонишь. Чисто по-русски. Ты едешь или нет? У меня работа стоит».
Позже на случившееся отреагировало руководство больницы. Главврач медучреждения Николай Босак отметил, что ситуации бывают разные и инцидент посмотрят на камерах видеонаблюдения. Но сотрудница все равно понесет наказание.
«Конечно, подобное поведение со стороны сотрудников недопустимо. Однако, и ситуации, и пациенты бывают разные. Камеры внутреннего наблюдения помогут нам увидеть ситуацию с разных сторон. С уверенностью могу сказать одно — эта сотрудница будет уволена. Разговаривать и вести себя подобным образом нельзя ни при каких обстоятельствах» , — написал Босак.
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