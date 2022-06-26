В Юбилейном микрорайоне Краснодара с 27 июня на две недели отключат горячую воду

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ресурсники проведут плановый ремонт магистральной теплосети в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Две недели там не будет горячей воды

В пресс-службе ООО «Краснодартеплоэнерго» Юга.ру сообщили, что с 27 июня в Юбилейном микрорайоне на две недели отключат воду. Там собираются обновить теплосети и оборудование на котельной РОК-1 (это самая крупная котельная города). В компании обещают, что плановый ремонт позволит снизить вероятность аварийных отключений котлов и сбоев с подачей тепла в дома местных жителей.

«Также тепловики заменят головной участок магистральной теплосети на улице Красных партизан, который отвечает за поставку ресурса более чем в десять многоэтажек Славянского микрорайона, а также в социальные учреждения: комплекс СКАЛ и Микрохирургию глаза, горбольницу № 2, роддом, детскую инфекционную больницу», — говорится в сообщении компании.

Из-за планового ремонта теплой воды в Юбилейном микрорайоне с 27 июня по 11 июля не будет на следующих улицах:

  • 70 лет Октября;
  • Азовская;
  • Алма-Атинская;
  • Бойлерная;
  • Бульварное кольцо;
  • Вавилова;
  • Думенко;
  • Дунайская;
  • Калинина;
  • Красных партизан;
  • Лукьяненко;
  • Мирный переулок;
  • Платановый бульвар;
  • Прикубанская;
  • Рождественская набережная;
  • Славянская;
  • Сочинская;
  • Темрюкская;
  • Толбухина;
  • Харьковская;
  • Чекистов;
  • Шифрина.
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