В Юбилейном микрорайоне Краснодара с 27 июня на две недели отключат горячую воду
Ресурсники проведут плановый ремонт магистральной теплосети в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Две недели там не будет горячей воды
В пресс-службе ООО «Краснодартеплоэнерго» Юга.ру сообщили, что с 27 июня в Юбилейном микрорайоне на две недели отключат воду. Там собираются обновить теплосети и оборудование на котельной РОК-1 (это самая крупная котельная города). В компании обещают, что плановый ремонт позволит снизить вероятность аварийных отключений котлов и сбоев с подачей тепла в дома местных жителей.
«Также тепловики заменят головной участок магистральной теплосети на улице Красных партизан, который отвечает за поставку ресурса более чем в десять многоэтажек Славянского микрорайона, а также в социальные учреждения: комплекс СКАЛ и Микрохирургию глаза, горбольницу № 2, роддом, детскую инфекционную больницу», — говорится в сообщении компании.
Из-за планового ремонта теплой воды в Юбилейном микрорайоне с 27 июня по 11 июля не будет на следующих улицах:
- 70 лет Октября;
- Азовская;
- Алма-Атинская;
- Бойлерная;
- Бульварное кольцо;
- Вавилова;
- Думенко;
- Дунайская;
- Калинина;
- Красных партизан;
- Лукьяненко;
- Мирный переулок;
- Платановый бульвар;
- Прикубанская;
- Рождественская набережная;
- Славянская;
- Сочинская;
- Темрюкская;
- Толбухина;
- Харьковская;
- Чекистов;
- Шифрина.