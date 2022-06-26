В Юбилейном микрорайоне Краснодара с 27 июня на две недели отключат горячую воду

Ресурсники проведут плановый ремонт магистральной теплосети в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Две недели там не будет горячей воды

В пресс-службе ООО «Краснодартеплоэнерго» Юга.ру сообщили, что с 27 июня в Юбилейном микрорайоне на две недели отключат воду. Там собираются обновить теплосети и оборудование на котельной РОК-1 (это самая крупная котельная города). В компании обещают, что плановый ремонт позволит снизить вероятность аварийных отключений котлов и сбоев с подачей тепла в дома местных жителей.

«Также тепловики заменят головной участок магистральной теплосети на улице Красных партизан, который отвечает за поставку ресурса более чем в десять многоэтажек Славянского микрорайона, а также в социальные учреждения: комплекс СКАЛ и Микрохирургию глаза, горбольницу № 2, роддом, детскую инфекционную больницу», — говорится в сообщении компании.