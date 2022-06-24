На Кубани упростили условия получения региональной соцдоплаты к пенсии для детей с инвалидностью

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

На пленарном заседании депутаты ЗСК приняли поправки в статью 13 Закона «О прожиточном минимуме и государственной соцпомощи в Краснодарском крае»

Принятые кубанским парламентом изменения упрощают условия назначения и получения региональной соцдоплаты к пенсии для детей с инвалидностью и инвалидов с детства, которые:

  • обучаются очно;
  • временно трудоустроены;
  • участвуют в общественных работах по направлению госслужбы занятости.

Кубанские семьи получат пособия на детей от 8 до 17 лет:

«Дети-инвалиды — это та категория, которая нуждается в постоянном внимании и помощи со стороны государства. На краевом уровне для этого делается многое. Вот и сейчас для тех из них, кто продолжает получать образование по очной форме обучения, упрощаются условия государственной поддержки. Это поспособствует их социальной адаптации, получению новых жизненных навыков, укреплению семейных бюджетов», — прокомментировал принятый документ председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Как писали ранее Юга.ру, на Кубани ежегодно будут выделять почти 400 млн рублей на бесплатное питание школьников с инвалидностью и с ОВЗ.

Полезные материалы Юга.ру о людях с ограниченными возможностями здоровья:

Дети Дети с инвалидностью Закон Законопроекты ЗСК Инвалидность Пенсии Социальные программы Юрий Бурлачко

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