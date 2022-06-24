На Кубани упростили условия получения региональной соцдоплаты к пенсии для детей с инвалидностью
На пленарном заседании депутаты ЗСК приняли поправки в статью 13 Закона «О прожиточном минимуме и государственной соцпомощи в Краснодарском крае»
Принятые кубанским парламентом изменения упрощают условия назначения и получения региональной соцдоплаты к пенсии для детей с инвалидностью и инвалидов с детства, которые:
- обучаются очно;
- временно трудоустроены;
- участвуют в общественных работах по направлению госслужбы занятости.
Кубанские семьи получат пособия на детей от 8 до 17 лет:
«Дети-инвалиды — это та категория, которая нуждается в постоянном внимании и помощи со стороны государства. На краевом уровне для этого делается многое. Вот и сейчас для тех из них, кто продолжает получать образование по очной форме обучения, упрощаются условия государственной поддержки. Это поспособствует их социальной адаптации, получению новых жизненных навыков, укреплению семейных бюджетов», — прокомментировал принятый документ председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Как писали ранее Юга.ру, на Кубани ежегодно будут выделять почти 400 млн рублей на бесплатное питание школьников с инвалидностью и с ОВЗ.
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