На Кубани упростили условия получения региональной соцдоплаты к пенсии для детей с инвалидностью

На пленарном заседании депутаты ЗСК приняли поправки в статью 13 Закона «О прожиточном минимуме и государственной соцпомощи в Краснодарском крае»

Принятые кубанским парламентом изменения упрощают условия назначения и получения региональной соцдоплаты к пенсии для детей с инвалидностью и инвалидов с детства, которые: обучаются очно;

временно трудоустроены;

участвуют в общественных работах по направлению госслужбы занятости.

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«Дети-инвалиды — это та категория, которая нуждается в постоянном внимании и помощи со стороны государства. На краевом уровне для этого делается многое. Вот и сейчас для тех из них, кто продолжает получать образование по очной форме обучения, упрощаются условия государственной поддержки. Это поспособствует их социальной адаптации, получению новых жизненных навыков, укреплению семейных бюджетов», — прокомментировал принятый документ председатель ЗСК Юрий Бурлачко.