Абоненты билайна на Кубани смогут одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным интернетом

Билайн запустил в Краснодарском крае технологию VoLTE (Voice over LTE), которая позволит абонентам одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным 4G-интернетом

Обычно для совершения голосового вызова смартфон переключается с сети 4G на сеть 3G. Сервис VoLTE позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G без переключения на другой стандарт связи. Благодаря этому абоненты могут одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным 4G-интернетом: загружать фото и видео в мессенджеры или социальные сети, пользоваться навигатором, проверять электронную почту. А еще VoLTE сэкономит заряд аккумулятора смартфона за счет отсутствия переключение между стандартами связи.

«Билайн активно развивает сеть в Краснодарском крае: только в прошлом году новые базовые станции появились в 40 населенных пунктах края. Мы улучшаем качество сервисов и запускаем новые, чтобы абоненты всегда оставались на связи. Например, используя VoLTE, абоненты смогут оценить высокое качество голоса с эффектом присутствия и быстрое соединение. В 2022 году мы продолжим развивать сеть: в ближайших планах ускорить мобильный интернет в крае», — прокомментировал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.

Для абонентов билайна в Краснодарском крае технология VoLTE доступна автоматически, если SIM-карта клиента поддерживает стандарт 4G (LTE), а телефон — технологию VoLTE (и в настройках телефона она активирована). Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно на официальном сайте оператора.