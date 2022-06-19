На Кубани построят 8 детских и 11 взрослых поликлиник

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой, Юга.ру

До 2025 года на Кубани планируют построить 8 детских и 11 взрослых поликлиник

Восемь детских поликлиник построят в Кавказском, Красноармейском, Кущевском, Староминском, Темрюкском, Павловском районах и в станице Елизаветинской. 

Медицинские учреждения для приема взрослых откроют в 11 муниципалитетах: в Новороссийске, Выселковском, Курганинском, Калининском, Крыловском, Мостовском, Новопокровском, Динском, Темрюкском, Щербиновском и Приморско-Ахтарском районах.

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На Кубани построят 8 детских и 11 взрослых поликлиник
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