На Кубани построят 8 детских и 11 взрослых поликлиник

До 2025 года на Кубани планируют построить 8 детских и 11 взрослых поликлиник

Восемь детских поликлиник построят в Кавказском, Красноармейском, Кущевском, Староминском, Темрюкском, Павловском районах и в станице Елизаветинской.

Медицинские учреждения для приема взрослых откроют в 11 муниципалитетах: в Новороссийске, Выселковском, Курганинском, Калининском, Крыловском, Мостовском, Новопокровском, Динском, Темрюкском, Щербиновском и Приморско-Ахтарском районах.