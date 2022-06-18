В центре Краснодара сгорел магазин «Красное и белое»

Днем 18 июня на углу Северной и Коммунаров загорелось двухэтажное здание, в котором размещается магазин «Красное и белое»

Днем 18 июня на углу краснодарских улиц Северной и Коммунаров произошел пожар в двухэтажном здании, на одном из этажей которого располагается магазин «Красное & Белое».

По данным краевого управления МЧС России, вызов на пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступил в 14:06. На месте было установлено, что площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвует 18 сотрудников МЧС России и 6 единиц спецтехники. О жертвах не сообщается.

Отметим, что 16 июня в Краснодаре горело другое нежилое здание — склад компании по производству мраморных плит на улице Тополиной.