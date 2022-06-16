В Краснодаре ночью загорелся склад на улице Тополиной. Площадь огня составила 1 тыс. кв. метров

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ночь на 16 июня на улице Тополиной в Краснодаре загорелся склад. Его тушили четыре часа

По данным краевого управления МЧС России, пожар на складе на улице Тополиной начался в 3:18 ночи. Первоначальная площадь горения составляла 700 кв. м. Позже огонь распространился на площадь 1 тыс. кв. м. На месте случившегося развернули штаб пожаротушения. В ликвидации огня принимали участие 104 человека и 30 единиц техники. В 5:27 огонь удалось локализовать, спустя несколько минут ликвидировали открытое горение. Потушить огонь удалось в 7:20.

В результате случившегося никто не пострадал. Причины возгорания уточняются.

Сайт 93.RU пишет, что по адресу, где начался пожар, находится склад компании по производству мрамора «Мармомакс».

Ранее Юга.ру писали, что в конце мая из краснодарской многоэтажки во время пожара эвакуировали 60 человек.

Краснодар МЧС Пожары

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В Краснодаре ночью загорелся склад на улице Тополиной. Площадь огня составила 1 тыс. кв. метров
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