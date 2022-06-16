На Кубани двух мужчин осудили на 3 года колонии за похищение девушки

В Динском районе суд вынес приговор обвиняемым в похищении девушки. Ее похитили в станице Пластуновской, а затем увезли в Ростовскую область

Ранее Юга.ру писали, что в ноябре 2020 года в станице Пластуновской Динского района двое мужчин похитили 19-летнюю девушку. Сначала они подъехали к ней на машине и предложили сесть в нее. После отказа один из них достал травматический пистолет и стал угрожать им. В итоге девушка села на заднее сиденье машины, но смогла отправить родственникам сообщение. Они вызвали полицейских. Задержать похитителей удалось около города Сальск в Ростовской области. Против мужчин возбудили уголовное дело по п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением оружия». Позже к делу прибавился еще один эпизод. Их обвинили в незаконном сбыте сильнодействующих веществ (ч. 2 ст. 234 УК РФ), так как девушку вынуждали принять психотропные таблетки.

16 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Динском районном суде вынесли приговор похитителям — жителям Чеченской Республики Мусе Акаеву и Мансуру Ижиеву.