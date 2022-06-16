На Кубани двух мужчин осудили на 3 года колонии за похищение девушки
В Динском районе суд вынес приговор обвиняемым в похищении девушки. Ее похитили в станице Пластуновской, а затем увезли в Ростовскую область
Ранее Юга.ру писали, что в ноябре 2020 года в станице Пластуновской Динского района двое мужчин похитили 19-летнюю девушку. Сначала они подъехали к ней на машине и предложили сесть в нее. После отказа один из них достал травматический пистолет и стал угрожать им. В итоге девушка села на заднее сиденье машины, но смогла отправить родственникам сообщение. Они вызвали полицейских. Задержать похитителей удалось около города Сальск в Ростовской области. Против мужчин возбудили уголовное дело по п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением оружия». Позже к делу прибавился еще один эпизод. Их обвинили в незаконном сбыте сильнодействующих веществ (ч. 2 ст. 234 УК РФ), так как девушку вынуждали принять психотропные таблетки.
16 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Динском районном суде вынесли приговор похитителям — жителям Чеченской Республики Мусе Акаеву и Мансуру Ижиеву.
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«В судебном заседании Ижиев вину не признал, а вот его сообщник напротив — всю вину возложил только на себя, попросив суд считать Ижиева непричастным к произошедшему. Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, представленные сторонами, суд признал подсудимых виновными. Им назначены наказания в виде лишения свободы на срок 3 года и 3 месяца каждому. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре арестовали полицейского и его сообщников, которые похитили 20-летнего парня.