На Wink и «Кинопоиск» вышел русский боевик. Главный герой превращается из полицейского в киллера и забывает, кого должен убить

Первые четыре эпизода остросюжетного сериала НТВ «Киллер» (16+) доступны на видеосервисах Wink и «Кинопоиск» с 15 июня. Проект состоит из 16 серий, каждую среду будет выходить по две.

Главный герой криминальной драмы — экс-полицейский Иван, который работает киллером и забывает, кого должен убить. Зрители увидят, как правоохранитель несправедливо попадает в тюрьму и превращается в преступника.

Роль киллера исполнил Александр Устюгов, известный по сериалам «Ментовские войны» и «Метод Михайлова». В новом проекте Устюгов примерил необычный образ: его персонаж носит очки с толстыми линзами и густые усы, а стресс снимает под звуки классической музыки.