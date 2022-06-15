Wink и «Кинопоиск» покажут сериал «Киллер» про экс-полицейского, который стал заказным убийцей
На Wink и «Кинопоиск» вышел русский боевик. Главный герой превращается из полицейского в киллера и забывает, кого должен убить
Первые четыре эпизода остросюжетного сериала НТВ «Киллер» (16+) доступны на видеосервисах Wink и «Кинопоиск» с 15 июня. Проект состоит из 16 серий, каждую среду будет выходить по две.
Главный герой криминальной драмы — экс-полицейский Иван, который работает киллером и забывает, кого должен убить. Зрители увидят, как правоохранитель несправедливо попадает в тюрьму и превращается в преступника.
Роль киллера исполнил Александр Устюгов, известный по сериалам «Ментовские войны» и «Метод Михайлова». В новом проекте Устюгов примерил необычный образ: его персонаж носит очки с толстыми линзами и густые усы, а стресс снимает под звуки классической музыки.
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Создатели сериала описывают его как драматический боевик с элементами роуд-муви. Когда напарник Ивана погибает во время операции, мужчину несправедливо обвиняют в смерти коллеги и на шесть лет отправляют за решетку. Он мечтает отомстить настоящему убийце и начинает работать на бандитов. Правда, после серьезной аварии экс-полицейский и киллер не может вспомнить ни заказчиков, ни цель, ни кто он сам.
В сериале от НТВ, TROMEDIA и SMART Production снялись Анна Котова-Дерябина, Евгений Антропов, Никита Тарасов, Карина Андоленко и Дмитрий Ульянов. Автор сценария и режиссер — Денис Карышев, который работал над сериалами «Каменская», «Квест» и «Дикий».
Как писали Юга.ру, в первые месяцы 2022 года самым популярным сериалом на Wink стал «The Телки», его посмотрело более 4 млн зрителей.
Как писали Юга.ру, в первые месяцы 2022 года самым популярным сериалом на Wink стал «The Телки», его посмотрело более 4 млн зрителей.