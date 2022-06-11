В Адыгее разбился мотодельтаплан. Пилот погиб

Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщила, что днем 11 июня около станицы Даховской в Майкопском районе Республики Адыгея разбился мотодельтаплан. Пилот (его личность установили) 1962 года рождения погиб на месте происшествия от полученных травм. По предварительным данным, он не справился с управлением.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи. По факту случившегося организована проверка.