В Адыгее разбился мотодельтаплан. Пилот погиб

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Днем 11 июня в следственном комитете сообщили, что в Майкопском районе погиб пилот мотодельтаплана

Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщила, что днем 11 июня около станицы Даховской в Майкопском районе Республики Адыгея разбился мотодельтаплан. Пилот (его личность установили) 1962 года рождения погиб на месте происшествия от полученных травм. По предварительным данным, он не справился с управлением.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи. По факту случившегося организована проверка.

Следственный комитет

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