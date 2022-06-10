В Сочи у самолета во время посадки загорелось шасси

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Вечером 9 июня в аэропорту Сочи у самолета при посадке загорелось шасси

Самолет авиакомпании Nordwind прилетел в Сочи из Казани. Во время посадки около 19:23 произошло частичное возгорание левого шасси. Стойку быстро потушили, никто не пострадал.

На борту находился 191 пассажир. На самолете заменили шасси, аэропорт продолжил работать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

В пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили о том, что начали доследственную проверку. Сотрудники ведомства выясняют все причины случившегося. После проверки примут процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, в марте в сочинском аэропорту у самолета перед вылетом загорелся двигатель. В момент ЧП судно еще не успело взлететь. Возгорание произошло при подготовке к противообледенительной обработке.

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