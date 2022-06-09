Донской технический университет начинает приемную кампанию и предоставляет квоты поступающим из ДНР, ЛНР и Украины

10 июня начинается приемная кампания в ДГТУ, Донской государственный технический университет. Публикуем основные правила приема и главные даты для абитуриентов

Когда можно подать документы в ДГТУ? 10 июня открывается приемная кампания, с этого дня можно подать документы на платное обучение. Прием документов на бюджетные места начнется 17 июня. В 2022 году для поступающих в вуз предусмотрено 5218 бюджетных мест. Как подать документы? дистанционно в электронной форме через портал «Госуслуги» или личный кабинет абитуриента;

лично в приемной комиссии вуза;

по почте (при этом рекомендуется учитывать реальные сроки доставки почтовых отправлений). Какие экзамены нужно сдать? Для поступления на бакалавриат и специалитет ДГТУ необходимо сдать единый госэкзамен по русскому языку, профильному предмету и предмету по выбору вуза. Абитуриенту могут начислить дополнительные баллы к результату ЕГЭ за итоговое сочинение и портфолио индивидуальных достижений: аттестат с отличием, золотой значок ГТО, творческие успехи, волонтерское удостоверение, результаты олимпиад. В зависимости от уровня участие в конкурсе — районный, региональный, республиканский этапы — начисляется от 4 до 8 баллов. Всего за индивидуальные достижения поступающий может получить до 10 дополнительных баллов.

Какие новые направления появились в ДГТУ в 2022 году? В новом 2022/2023 учебном году ДГТУ открыл новые направления подготовки и образовательные программы: «Искусственный интеллект и математическое моделирование в информационных системах»,

«Инженерно-техническое обеспечение полетов летательных аппаратов»,

«Ландшафтный дизайн»,

«Охотоведение, кинология и зоопарковое дело»,

«Мюзикл, шоу-программы»,

«Инструменты эстрадного оркестра». Для кого в ДГТУ предусмотрены квоты в 2022 году?

для поступающих из ЛНР, ДНР и Украины;

для детей военнослужащих, принимающих участие в военной спецоперации в Украине (для них предусмотрено 413 мест). Что такое «Зеленая волна» и кому эта программа помогает поступить на бюджет?



Механизм «Зеленая волна» предоставляет возможность бесплатного обучения в ДГТУ талантливым абитуриентам. Им могут воспользоваться те, кто набрал высокие баллы по ЕГЭ, но не прошел на очную форму обучения из-за высокого конкурса, а также поступающие по направлениям, где нет бюджетных мест. Они могут получить полную компенсацию обучения за счет средств университета. Как работает приёмная комиссия и как узнать больше информации? Приёмная кампания ДГТУ работает в формате многофункционального центра, в основу которого положен сервисный подход. Для поступающих организуют консультационные зоны, площадки приёма и оформления документов. Победителям и призёрам интеллектуальных соревнований, обучающимся профильных классов, выпускникам, набравшим высокие баллы ЕГЭ, предложат подать документы в зоне индивидуального сопровождения. Подробная информация о приемной кампании на сайте.

Телефоны колл-центра: 8-800-100-19-30, 8 (863) 306-20-20. Колл-центр начнёт работать 10 июня.

Абитуриенты и их родители могут также задавать интересующие их вопросы в социальных сетях вуза.

Календарь абитуриента (ключевые даты приемной кампании–2022): 29 июля завершается приём документов от поступающих с результатами ЕГЭ и от тех, кто поступает без вступительных испытаний (победители и призеры олимпиад). 2 августа публикация конкурсных списков. 4 августа окончание приёма заявлений о согласии на зачисление от тех, кто поступает на бакалавриат и специалитет без вступительных испытаний и на места в пределах квот. 6 августа публикация приказов о зачислении тех, кто поступает без вступительных испытаний, а также по квотам. 11 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов в рамках основного конкурса (по ЕГЭ). 17 августа издаются приказы о зачислении тех, кто поступает по ЕГЭ.