Донской технический университет начинает приемную кампанию и предоставляет квоты поступающим из ДНР, ЛНР и Украины
10 июня начинается приемная кампания в ДГТУ, Донской государственный технический университет. Публикуем основные правила приема и главные даты для абитуриентов
Когда можно подать документы в ДГТУ?
10 июня открывается приемная кампания, с этого дня можно подать документы на платное обучение. Прием документов на бюджетные места начнется 17 июня.
В 2022 году для поступающих в вуз предусмотрено 5218 бюджетных мест.
Как подать документы?
- дистанционно в электронной форме через портал «Госуслуги» или личный кабинет абитуриента;
- лично в приемной комиссии вуза;
- по почте (при этом рекомендуется учитывать реальные сроки доставки почтовых отправлений).
Какие экзамены нужно сдать?
Для поступления на бакалавриат и специалитет ДГТУ необходимо сдать единый госэкзамен по русскому языку, профильному предмету и предмету по выбору вуза.
Абитуриенту могут начислить дополнительные баллы к результату ЕГЭ за итоговое сочинение и портфолио индивидуальных достижений: аттестат с отличием, золотой значок ГТО, творческие успехи, волонтерское удостоверение, результаты олимпиад. В зависимости от уровня участие в конкурсе — районный, региональный, республиканский этапы — начисляется от 4 до 8 баллов. Всего за индивидуальные достижения поступающий может получить до 10 дополнительных баллов.
Какие новые направления появились в ДГТУ в 2022 году?
В новом 2022/2023 учебном году ДГТУ открыл новые направления подготовки и образовательные программы:
- «Искусственный интеллект и математическое моделирование в информационных системах»,
- «Инженерно-техническое обеспечение полетов летательных аппаратов»,
- «Ландшафтный дизайн»,
- «Охотоведение, кинология и зоопарковое дело»,
- «Мюзикл, шоу-программы»,
- «Инструменты эстрадного оркестра».
Для кого в ДГТУ предусмотрены квоты в 2022 году?
- для поступающих из ЛНР, ДНР и Украины;
- для детей военнослужащих, принимающих участие в военной спецоперации в Украине (для них предусмотрено 413 мест).
Что такое «Зеленая волна» и кому эта программа помогает поступить на бюджет?
Механизм «Зеленая волна» предоставляет возможность бесплатного обучения в ДГТУ талантливым абитуриентам. Им могут воспользоваться те, кто набрал высокие баллы по ЕГЭ, но не прошел на очную форму обучения из-за высокого конкурса, а также поступающие по направлениям, где нет бюджетных мест. Они могут получить полную компенсацию обучения за счет средств университета.
Как работает приёмная комиссия и как узнать больше информации?
Приёмная кампания ДГТУ работает в формате многофункционального центра, в основу которого положен сервисный подход. Для поступающих организуют консультационные зоны, площадки приёма и оформления документов. Победителям и призёрам интеллектуальных соревнований, обучающимся профильных классов, выпускникам, набравшим высокие баллы ЕГЭ, предложат подать документы в зоне индивидуального сопровождения.
Подробная информация о приемной кампании на сайте.
Телефоны колл-центра: 8-800-100-19-30, 8 (863) 306-20-20. Колл-центр начнёт работать 10 июня.
Абитуриенты и их родители могут также задавать интересующие их вопросы в социальных сетях вуза.
Календарь абитуриента (ключевые даты приемной кампании–2022):
|29 июля
|завершается приём документов от поступающих с результатами ЕГЭ и от тех, кто поступает без вступительных испытаний (победители и призеры олимпиад).
|2 августа
|публикация конкурсных списков.
|4 августа
|окончание приёма заявлений о согласии на зачисление от тех, кто поступает на бакалавриат и специалитет без вступительных испытаний и на места в пределах квот.
|6 августа
|публикация приказов о зачислении тех, кто поступает без вступительных испытаний, а также по квотам.
|11 августа
|завершается приём заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов в рамках основного конкурса (по ЕГЭ).
|17 августа
|издаются приказы о зачислении тех, кто поступает по ЕГЭ.
«Можно выделить пять ключевых особенностей приемной кампании–2022. Во-первых, выпускники СПО могут поступать по профильным вступительным испытаниям, проводимым на территории университета. Во-вторых, для граждан ЛНР, ДНР и Украины, которые покинули эти территории в связи с проведением спецоперации, по большинству направлений будут выделяться квоты на обучение. За квотой можно обратиться лично в вуз или позвонить на горячую линию. Также абитуриенты этих категорий могут поступать в ДГТУ на обычные бюджетные места, как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным экзаменам», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ДГТУ Степан Буряков. — «В-третьих, выделено 413 квот для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. В-четвертых, зачисления на бюджетные места очной формы будут производиться только при наличии оригинала документа об образовании в приемной комиссии. Поэтому очень важно успеть подать его до 3 августа, а для абитуриентов по особому праву и спецквоте — до 28-го июля. И последнее: зачисление на основные бюджетные места по очной форме обучения пройдут в одну волну 9 августа».