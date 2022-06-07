Глава Адыгеи обсудил реализацию нацпроектов и госпрограмм в республике

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с членами кабмина реализацию нацпроектов и госпрограмм в республике

На планерном совещании глава республики обсудил с членами кабмина реализацию нацпроектов, госпрограмм, выполнение стратегических задач, поставленных перед регионом президентом страны.

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Как сообщил и.о. премьер-министра Адыгеи Анзаур Керашев, объем заключенных контрактов по всем проектам и программам — 82%. На контроле — мероприятия, связанные с переселением граждан из ветхого жилья, безопасностью дорожного движения и лекарственным обеспечением граждан, переболевших сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Первоочередные задачи в социальной сфере — организация выпускных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ и подготовка кадров по медицинским специальностям. В этом году для республики число целевых мест для поступления в медицинские вузы увеличили до 164, также выделили 83 целевых места для обучения в ординатуре — преимущественно в вузах Москвы, Ростова-на-Дону, Майкопа, Симферополя.

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Мурат Кумпилов поручил организовать распределение направлений на обучение в медвузы и экзамены максимально объективно и прозрачно. По данным Министерства образования и науки Адыгеи, выпускные экзамены проходят в штатном режиме, без сбоев.

На втрече отдельно обсудили строительство или капремонт соцобъектов. Среди них — детсад в хуторе Тихонове, физкультурно-оздоровительный комлекс в селе Красногвардейском, поликлиника в Майкопе, врачебные амбулатории в поселке Дружба и ауле Джиджихабль, ДШИ в Майкопе и дома культуры в сельской местности.

«Необходимо строго контролировать не только ход строительства, но и подготовку документации. Принимайте все меры, чтобы избежать затягивания сроков реализации проектов», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи потребовал от министерств более эффективного планирования новых объектов для ремонта и строительства и освоения бюджетных средств с учетом роста доходной части республиканского бюджета и существенной федеральной поддержки.