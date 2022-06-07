В Крымском районе двух полицейских будут судить за избиение задержанного
В Крымске прокурор передал в суд уголовное дело в отношении полицейских. Они избили задержанного, который им не сопротивлялся
В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что утром 24 февраля дежурный направил двух полицейских на вызов по сообщению о нарушении общественного порядка.
На месте полицейские задержали мужчину. Он не оказал сопротивлений, но они все равно решили надеть на него наручники. В автомобиле, по пути в отдел, один из сотрудников начал избивать задержанного.
Когда мужчина стал сопротивляться, они остановили машину, и уже на улице стали бить его резиновой палкой по ногам и распылили газовый баллончик. Чтобы скрыть преступление, полицейские решили не доставлять мужчину в отдел и оставили его на обочине.
Читайте также:
Позже на сотрудников полиции завели уголовное дело по п. «а», «б», ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, с применением оружия или специальных средств).
Материалы уголовного дела прокурор направил в суд. Один из полицейских уже уволился, второй предупрежден о неполном служебном соответствии.
Юга.ру писали о подобных случаях. В феврале 2022 года житель Сочи рассказал о пытках электрошокером в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции местного УВД. По словам пострадавшего, полицейские хотели узнать, где находится его знакомый криптобизнесмен, и получить доступ к его криптокошельку.