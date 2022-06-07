В Крымском районе двух полицейских будут судить за избиение задержанного

В Крымске прокурор передал в суд уголовное дело в отношении полицейских. Они избили задержанного, который им не сопротивлялся

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что утром 24 февраля дежурный направил двух полицейских на вызов по сообщению о нарушении общественного порядка.

На месте полицейские задержали мужчину. Он не оказал сопротивлений, но они все равно решили надеть на него наручники. В автомобиле, по пути в отдел, один из сотрудников начал избивать задержанного.

Когда мужчина стал сопротивляться, они остановили машину, и уже на улице стали бить его резиновой палкой по ногам и распылили газовый баллончик. Чтобы скрыть преступление, полицейские решили не доставлять мужчину в отдел и оставили его на обочине.