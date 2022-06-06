Краснодарский суд постановил взыскать 24 млн рублей с владельца ТД «Мацеста чай с 1947 года»

Краснодарский краевой арбитражный суд постановил привлечь владельца ТД «Мацеста чай с 1947 года» к субсидарной ответственности в 24,6 млн рублей по делу о банкротстве. Долг числится за компанией, но выплачивать его будет Константин Туршу. Иск об этом подала конкурсный управляющий компанией Анна Литвинова.

Как сообщил «Коммерсантъ-Краснодар», по требованиям к Лилии Смольковой, Геннадию Колесникову, Артему Колесникову, Игорю Крылову, Сергею Степанченко и Александру Бычкову отказали. Все они причастны к деятельности компании.

ООО ТД «Мацеста чай с 1947 года» признано банкротом в 2020 году по заявлению налоговой. Задолженность составляла 24,3 млн рублей. Согласно последнему отчету о финансовых результатах компании 2019 года, выручка компании составила 96 тыс. руб., а чистый убыток 10,1 млн руб.