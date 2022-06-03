Недалеко от центра Краснодара могут появиться спортивный кластер и детский сад?
Мэр Краснодара предложил построить на месте снесенных многоэтажек детский сад и спортивную площадку
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко предложил построить детский сад на 160-180 человек на месте аварийных домов по улице Комсомольской, 2 /3. По его словам, одну многоэтажку там снесли, а из другой расселили жильцов и готовят к сносу.
Также в городе может появиться спортивный кластер. Его хотят обустроить, соединив участки по улице Салтыкова-Щедерина, 23 и Базовской, 26. Раньше по этим адресам располагались аварийные дома.
«Если расширим территорию, появится больше возможностей для развития спортивного кластера. Он здесь очень нужен, вокруг много частных домов. Уверен — площадка будет востребована», — написал Алексеенко в телеграме.
Пока известно только о планах на участок по улице Салтыкова-Щедрина. Там хотят установить тренажеры и обустроить площадку для разных видов спорта.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2021 года по улице Восточно-Кругликовской снесли 240 гаражей. По данным мэрии, их построили без правильно оформленной земельно-правовой документации. Теперь там хотят сделать зеленую зону. Обустройство территории обещали обсудить с местными жителями.