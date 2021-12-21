В Краснодаре благоустройство улицы 1 Мая обсудят с местными жителями

В Краснодаре власти совместно с горожанами решат, как обустроить территорию на месте снесенных гаражей

Напомним, в ноябре между домами № 234 по улице 1-го Мая и № 55 по улице Восточно-Кругликовской снесли 240 гаражей. В мэрии сказали, что они были размещены без правильно оформленной земельно-правовой документации. Их должны были демонтировать в 2019 году.

На еженедельной планерке в мэрии глава Краснодара Андрей Алексеенко предложил сделать на этой территории зеленую зону. Окончательное решение примут после обсуждений с местными жителями.

«Недавно проезжал там — после сноса гаражей лучше не стало. Необходимо как можно быстрее расчистить территорию. А варианты ее дальнейшего благоустройства нужно обсудить вместе с жителями», — сказал Алексеенко.

Глава Прикубанского округа Александр Журавлев отметил, что работа в этом направлении уже ведется.