В Краснодаре из-за поломки вагона остановились трамваи

Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Зырянова, Юга.ру
    © Фото Никиты Зырянова, Юга.ру

В районе стадиона «Кубань» в Краснодаре почти на полчаса остановилось трамвайное движение

Очевидец рассказал Юга.ру, что около 13:30 в районе остановки «стадион “Кубань”» сломался вагон. Из-за этого почти на полчаса остановились трамваи № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22 в сторону Вишняковского рынка.

Около 14:00 движение восстановили, но часть трамваем отправились в Восточное депо. Еще часть вагонов перед остановкой «Дмитриевская дамба» направили по третьему маршруту.

Причина поломки пока неизвестна. Подробности уточняются.

Обновление: В пресс-службе КТТУ сообщили, что трамвай остановился по причине технической неисправности. 

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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В Краснодаре из-за поломки вагона остановились трамваи
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