В Крымском районе четверо студентов попали в ДТП. Водитель другой машины погиб

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В хуторе Новоукраинском Краснодарского края 30 мая произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, еще пятеро пострадали

О ДТП стало известно из соцсетей. В телеграме «Телетайп Краснодара» написали, что четверо студентов ехали на учебу в колледж из хутора Новоукраинского в Абинск, когда произошло столкновение.

В пресс-службе краевого ГИБДД рассказали, что авария произошла на  участке 105 км + 620 м трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский около 12:00. Автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрестке улиц Темченко и Горной.

По предварительным данным, 64-летний водитель ВАЗ-21070 двигался по второстепенной дороге по улице Горной и не уступил дорогу ВАЗ-21103 под управлением 19-летнего водителя.

В результате ДТП 64-летний мужчина погиб на месте до приезда врачей, его восьмилетний пассажир пострадал. Водителя ВАЗ-21103 и трое его пассажиров госпитализировали.  

Как писали Юга.ру, в Армавире легковой автомобиль Ford Focus попал под прицеп грузовика. Водитель иномарки погиб.

ДТП Крымский район смерть

Новости

В Краснодаре выбрали территорию для благоустройства в 2023 году. Она обошла претендентов на 60 тыс. голосов
В Краснодаре суд вынес приговор застройщикам, обманувшим дольщиков 420 млн рублей
Крым потерял до 80% бронирований из-за закрытых аэропортов — Ассоциация Туроператоров
В Крымском районе четверо студентов попали в ДТП. Водитель другой машины погиб
Летом в пригороде Краснодара появится автобусный маршрут для школьников
МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию». Протестировали приложение на себе

Лента новостей

Гидроузел всех проблем
Сегодня, 15:35
Гидроузел всех проблем
Как жители Абинского района оказались по ту сторону цивилизации после обрушения плотины
Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом
Сегодня, 16:46
Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом
МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию»
Сегодня, 11:41
МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию»
Протестировали приложение на себе

Реклама на сайте