В Крымском районе четверо студентов попали в ДТП. Водитель другой машины погиб

В хуторе Новоукраинском Краснодарского края 30 мая произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, еще пятеро пострадали

О ДТП стало известно из соцсетей. В телеграме «Телетайп Краснодара» написали, что четверо студентов ехали на учебу в колледж из хутора Новоукраинского в Абинск, когда произошло столкновение.

В пресс-службе краевого ГИБДД рассказали, что авария произошла на участке 105 км + 620 м трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский около 12:00. Автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрестке улиц Темченко и Горной.

По предварительным данным, 64-летний водитель ВАЗ-21070 двигался по второстепенной дороге по улице Горной и не уступил дорогу ВАЗ-21103 под управлением 19-летнего водителя.

В результате ДТП 64-летний мужчина погиб на месте до приезда врачей, его восьмилетний пассажир пострадал. Водителя ВАЗ-21103 и трое его пассажиров госпитализировали.