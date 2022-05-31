Летом в пригороде Краснодара появится автобусный маршрут для школьников

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

31 мая в администрации Краснодара рассказали о новом автобусном маршруте в поселке Новознаменском

С 1 июля в Новознаменском заработает новый автобусный маршрут — № 19. Летом будет курсировать один автобус, с 1 сентября их количество увеличится до четырех. Они будут курсировать от улицы Благовещенской через Войсковую, Семеновскую, Богатырскую, 3-й Знаменский проезд до школы № 84.

  • © Скриншот с сайта krd.ru
    © Скриншот с сайта krd.ru

Стоимость проезда там составит 34 рубля. При этом школьникам выдадут проездные билеты на 50 поездок. Обслуживать маршрут будет КТТУ. На линию выйдут новые низкопольные автобусы «МАЗ», которые город закупил в 2021 году. Чиновники обещают, что в них будет работать кондиционер, USB-розетки и светодиодный экран.

В администрации уточнили, что маршрут появился после того, как к чиновникам обратились активисты и местные жители с просьбой организовать маршрут, который поможет родителям и детям добираться в школу.

Ранее Юга.ру писали, что в январе 2022 года в Краснодар привезли 12 новых больших автобусов, 4 из которых выйдут на новый маршрут внутри поселка Новознаменский, чтобы жители, а в первую очередь школьники, могли добираться, не выезжая на трассу в переполненных маршрутках.

Краснодар Общественный транспорт Чиновники

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Летом в пригороде Краснодара появится автобусный маршрут для школьников
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