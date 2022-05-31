Летом в пригороде Краснодара появится автобусный маршрут для школьников

С 1 июля в Новознаменском заработает новый автобусный маршрут — № 19. Летом будет курсировать один автобус, с 1 сентября их количество увеличится до четырех. Они будут курсировать от улицы Благовещенской через Войсковую, Семеновскую, Богатырскую, 3-й Знаменский проезд до школы № 84.

Стоимость проезда там составит 34 рубля. При этом школьникам выдадут проездные билеты на 50 поездок. Обслуживать маршрут будет КТТУ. На линию выйдут новые низкопольные автобусы «МАЗ», которые город закупил в 2021 году. Чиновники обещают, что в них будет работать кондиционер, USB-розетки и светодиодный экран.

В администрации уточнили, что маршрут появился после того, как к чиновникам обратились активисты и местные жители с просьбой организовать маршрут, который поможет родителям и детям добираться в школу.