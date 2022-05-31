Билайн предложил скидку 70% на Wi-Fi летом

Билайн запустил летнее спецпредложение — скидку 70% на ежемесячную абонплату в течение трех месяцев в тарифе для роутера или USB-модема «Интернет LIVE»

С началом летнего сезона многие жители Кубани отправляются за город — на дачи, в частные дома или в путешествия по туристическим местам. Чтобы сделать мобильный интернет доступнее, билайн запустил летнее спецпредложение — скидку 70% на абонплату в течение 3-х месяцев в тарифе для роутера или USB-модема «Интернет LIVE».

Чтобы воспользоваться предложением, нужно подключить тариф «Интернет LIVE» с пакетом 60 Гб и оплатить сумму, равную абонентской плате, за три месяца вперед с учетом скидки. Эти средства (за вычетом одного дня) поступят на бонусный баланс и будут доступны только для списания оплаты по тарифу.



По завершении 3-х месяцев скидка отключится, и оплата будет производиться по обычной стоимости. Подключить тариф на этих условиях могут новые клиенты билайн в период с 31.05.2022 по 31.08.2022.



Подробности предложения — на сайте.

В 2021 году билайн вложил в развитие своей инфраструктуры на Кубани более 2 млрд рублей и построил рекордное количество базовых станций. В результате площадь покрытия сетью LTE, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, выросла на 36%. Новые базовые станции в прошлом году появились в 40 населенных пунктах края, в том числе в станицах Елизаветинской и Старокорсунской, хуторе им. Ленина, поселке Яблоновском и дачных массивах.