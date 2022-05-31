В море около Сочи зафиксировали землетрясение

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 30 мая в море у берега Сочи произошло землетрясение

Землетрясение произошло около 17:40 в Адлерском районе Сочи. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что толчок произошел в 6 км от берега на глубине 10 км. Магнитуда составила 3,5.

«В центр обработки вызовов Системы — 112 г-к. Сочи обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра, землетрясение произошло на глубине 7 км. Там оценили магнитуду в 3,4. 

Ранее землетрясение в Сочи зафиксировали в начале марта. Оно произошло в 21 км от города в Черном море. Магнитуда землетрясения составила 3.

Землетрясения Сочи Черное море

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В море около Сочи зафиксировали землетрясение
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