В Краснодаре без света остались жители Карасунского округа

Из-за аварии утром 30 мая в Краснодаре электричество отключили на 11 улицах

В Краснодаре утром 30 мая произошло аварийно отелючение электроэнергии в Карасунском округе. Без света остались жители улиц Бершанской, Демченко, Карасунская, Комсомольская, Монтажная, Продольная, Просторная, Ремесленная, Симферопольская, Уральская, Гидростроителей.

Причиной аварии стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ на подстанции «ПШ-301». Из-за этого отключили 21 трансформаторную подстанцию. На месте работают бригады. Ориентировочное время восстановления неивестно.

Как писали Юга.ру, неделю назад в Краснодаре из-за аварии на 14 улицах в Западном округе отключили электроэнергию.