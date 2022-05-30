В Краснодаре без света остались жители Карасунского округа

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за аварии утром 30 мая в Краснодаре электричество отключили на 11 улицах

В Краснодаре утром 30 мая произошло аварийно отелючение электроэнергии в Карасунском округе. Без света остались жители улиц  Бершанской, Демченко, Карасунская, Комсомольская, Монтажная, Продольная, Просторная, Ремесленная, Симферопольская, Уральская, Гидростроителей. 

Причиной аварии стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ на подстанции «ПШ-301». Из-за этого отключили 21 трансформаторную подстанцию. На месте работают бригады. Ориентировочное время восстановления неивестно.

Как писали Юга.ру, неделю назад в Краснодаре из-за аварии на 14 улицах в Западном округе отключили электроэнергию. 

Аварии Краснодар Энергетика

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