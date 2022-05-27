Глава Адыгеи рассказал президенту РФ о социально-экономической ситуации в республике

Президент РФ Владимир Путин обсудил c главой Адыгеи Муратом Кумпиловым социально-экономическое развитие республики за последние 5 лет. Встреча прошла онлайн

В начале диалога президент страны попросил проинформировать о ситуации в республике, проблемах и перспективах развития Адыгеи.

Мурат Кумпилов рассказал, что темп роста валового регионального продукта составил 116%, а индекс промпроизводства — 125%. За 5 лет собственные доходы республики выросли в 1,5 раза.

У республики низкая долговая нагрузка, а дотационность снизилась до 15%. Госдолг Адыгеи уменьшился на 22% и сейчас составляет 21% от собственных доходов. Объем инвестиций — 173 млрд рублей. По словам главы Адыгеи, объем возводимого жилья за 5 лет достиг 1,5 млн кв. метров, в эксплуатацию ввели уже более 300 тыс. кв. метров, а до конца года на одного жителя республики будет приходится 1 кв. метр застройки.

Мурат Кумпилов также сообщил о развитии аграрной отрасли. Он отметил хорошее состояние озимых культур. В ближайшие дни в республике завершат сев яровых.



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Глава Адыгеи также рассказал о создании новых объектов в социальной сфере: за 5 лет в республике построили 5 школ, 18 детских садов, 4 больницы, 4 поликлиники, 30 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 сельских дома культуры и 14 физкультурно-оздоровительных комплексов.

«Хотел бы от лица всех жителей республики поблагодарить вас за постоянную помощь и поддержку. За прошлые годы в Адыгее очень многое сделано. Но впереди ещё больше запланированных мероприятий и задач в рамках госпрограмм, национальных и инвестиционных проектов. Готовы продолжить работу. Надеемся на вашу поддержку, и, конечно, на поддержку жителей республики», — сказал Мурат Кумпилов.



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Президент РФ в целом положительно оценил результаты развития Адыгеи, поручил усилить работу по привлечению инвестиций и уделить внимание рынку труда.

Глава Адыгеи отметил, что сейчас в регионе реализуют 25 инвестпроектов на сумму 77 млрд рублей. Республика работает над такими крупными проектами, как экокурорт «Лагонаки» и индустриальный парк «Яблоновский» — с их реализацией регион рассчитывает получить серьезную динамику по инвестициям и рабочим местам.

«Я посмотрел все данные, они действительно подтверждают то, что вы сейчас сказали. <...> Много положительных, очень устойчивых тенденций — это увеличение валового регионального продукта, рост промышленного производства и так далее. В целом ситуация действительно стабильная и находится на подъёме», — отметил Владимир Путин.