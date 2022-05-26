Отдел по семье и детству в мэрии Краснодара может возглавить Людмила Зайцева

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

26 мая в Краснодаре депутаты поддержали назначение Людмилы Зайцевой на должность начальника управления по вопросам семьи и детства мэрии

В Краснодаре 26 мая депутаты городской думы на заседании парламента согласовали на должность начальника управления по вопросам семьи и детства мэрии Людмилу Зайцеву. 

Начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев сказал, что Зайцева проработала на госслужбе около 10 лет, имеет необходимый опыт и соответствует квалификационным требованиям.

Ранее эту должность занимала Ирина Добровольская. В 2021 году ее назначили заместителем министра труда и социального развития Краснодарского края.

Кто такая Людмила Зайцева?

Зайцева родилась в Тимашевске, окончила Кубанский государственный университет по специальности «Экономика и социология труда».

Работала в департаменте имущественных отношений Краснодарского края, в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Краснодарскому краю в Сочи. Еще она работала в ряде коммерческих структур, в том числе — возглавляла АО «Кубаньтекстильпроект»

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Отдел по семье и детству в мэрии Краснодара может возглавить Людмила Зайцева
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