В Армавире легковушка попала под многотонный грузовик. Есть погибший

Кадрами ДТП в Армавире поделились очевидцы в соцсетях. На них видно, что легковой автомобиль въехал под прицеп грузовика. В пабликах писали, что все произошло на улице Кирова.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали журналисту Юга.ру, что ДТП случилось около 23:40 на улице Кирова, 130. По предварительным данным, 52-летний водитель Ford Focus ехал по улице Кирова в сторону Кропоткина, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика Freightliner и врезался в него.

Водитель легкового автомобиля умер на месте. В пресс-службе добавили, что нарушений улично-дорожной сети и по линии технадзора на месте ДТП нет.