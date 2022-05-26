В Армавире легковушка попала под многотонный грузовик. Есть погибший

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Поздно вечером 25 мая в Армавире произошло смертельное ДТП

Кадрами ДТП в Армавире поделились очевидцы в соцсетях. На них видно, что легковой автомобиль въехал под прицеп грузовика. В пабликах писали, что все произошло на улице Кирова.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали журналисту Юга.ру, что ДТП случилось около 23:40 на улице Кирова, 130. По предварительным данным, 52-летний водитель Ford Focus ехал по улице Кирова в сторону Кропоткина, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика Freightliner и врезался в него. 

Водитель легкового автомобиля умер на месте. В пресс-службе добавили, что нарушений улично-дорожной сети и по линии технадзора на месте ДТП нет. 

Как писали Юга.ру, 21 мая возле станицы Медведовской столкнулись три легковых автомобиля и автобус. Во время столкновения они выстроили шеренгу и перекрыли движение.

Армавир ДТП смерть

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