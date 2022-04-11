В Анапе умерла черепаха, которую принесло течение из Средиземного моря

Напомним, 5 апреля на пляже Джемете нашли огромную черепаху весом в 100 кг. Ее осмотрели сотрудники заповедника «Утриш» и оказали ей первую помощь. Позже выяснилось, что это исчезающий вид черепах логгерхед. Такие водятся в Средиземном море, Тихом, Индийском и Атлантическом океанах.

Черепаха находилась в тяжелом состоянии, ее панцирь оброс водорослями. Рептилию приняли в центре реабилитации краснокнижной черепахи Никольского в селе Супсех. Позже ей сделали компьютерную томографию в анапской горбольнице и направили результаты в Центр океанографии и морской биологии «Москвариум».

Но выходить черепаху не смогли и вечером 10 апреля она умерла. Все это время она находилась в крайне тяжелом состоянии и шансов на выживание было мало. Специалисты считают, что у рептилии не выдержало сердце, так как ей было около 50 лет, сообщили «Кубанские новости».

Юга.ру писали, что в Кавказском заповеднике дали имя зубренку, которого спасли год назад. В апреле 2021 года животное выловили в реке. На тот момент ему было около двух недель.