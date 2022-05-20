В Мостовском районе мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб

Вечером 19 мая в Псебае мужчина не справился с управлением квадроцикла и погиб

ДТП произошло 19 мая около 23:00 в поселке Псебай Мостовского района. 42-летний мужчина погиб во время поездки без прав на квадроцикле, рассказали в пресс-службе ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель ехал без шлема на квадроцикле «CFMOTO CF500-2A», превысил скорость, вылетел с дороги и перевернулся. Кроме того, у мужчины не было соответствующей категории вождения. От полученных травм он погиб на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в ночном ДТП погибла 21-летняя девушка. Она ехала в автомобиле с двумя молодыми людьми. Один из них не справился с управлением в влетел в столб.