В Мостовском районе мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 19 мая в Псебае мужчина не справился с управлением квадроцикла и погиб

ДТП произошло 19 мая около 23:00 в поселке Псебай Мостовского района. 42-летний мужчина погиб во время поездки без прав на квадроцикле, рассказали в пресс-службе ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель ехал без шлема на квадроцикле «CFMOTO CF500-2A», превысил скорость, вылетел с дороги и перевернулся. Кроме того, у мужчины не было соответствующей категории вождения. От полученных травм он погиб на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в ночном ДТП погибла 21-летняя девушка. Она ехала в автомобиле с двумя молодыми людьми. Один из них не справился с управлением в влетел в столб.

ГИБДД ДТП Мостовский район смерть

Новости

В Краснодаре Водовозов расскажет, что делать с просроченными лекарствами
Кубанский ученый обнаружил в Краснодарском крае новый вид растений
«Аэрофлот» 1 июня запустит дополнительные рейсы из девяти городов в Сочи и обратно
В Мостовском районе мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб
Водителя троллейбуса, который насмерть сбил подростка в Краснодаре, заключили под домашний арест
Сергей Галицкий-младший рассказал о будущем виноградников «Галицкий и Галицкий». Там хотят создать тропы для туристов и расширить производство

Лента новостей

Реклама на сайте