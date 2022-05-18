Краснодар посетит хор Сретенского монастыря с новой программой «Жизнь»

18 мая в Краснодаре выступит хор Сретенского монастыря с новой программой «Жизнь»

Вживую новую программу хора Сретенского монастыря услышат зрители пяти городов. Концертный тур стартовал 16 мая выступлением в Рязани, а завершится 31 мая в Нефтеюганске. 18 мая пройдет концерт в Краснодаре, а 20 мая — в Туапсе. Видео-версия выступления появится на Youtube-канале хора Сретенского монастыря.

Мужской хор Сретенского монастыря — уникальный российский певческий коллектив. Монастырь был основан в 1397 году, и с этого же времени на протяжении более 600 лет при монастыре существует хор.

Программа «Жизнь» — мультимедийный проект, в котором полифоническое звучание хора выражает визуальные образы величественной природы нашей планеты. Ее основной мотив — взаимосвязь внутренней душевной чистоты человека и чистоты нашей планеты как главных средств сохранения жизни на земле.

Автор идеи концерта — художественный руководитель хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила. Режиссёр — Фёдор Степанов.