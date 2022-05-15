В Краснодаре пройдет выставка-продажа средств реабилитации для детей с ДЦП

Краснодарский край

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  • © Фото Marcus Aurelius, pexels.com
    © Фото Marcus Aurelius, pexels.com

В краснодарском выставочном центре «Экспоград Юг» с 18 по 20 мая мая состоится выставка-продажа средств реабилитации для детей с ДЦП

«Дети с ДЦП ограничены в возможности передвигаться самостоятельно, и это значительно осложняет их жизнь и развитие. Именно правильно подобранные средства передвижения помогают им находиться рядом с родителями, близкими, сверстниками. Подобрать коляску самостоятельно практически невозможно— необходима помощь специалиста, который учтет все особенности анатомического строения ребенка, его вес и рост», — считают организаторы.

Будут представлены модели более десяти российских и зарубежных компаний-производителей, а также вертикализаторы, опоры для стояния и сидения, коляски с электроприводом, ходунки, велосипеды и многое другое.

19 мая в 14:00 в рамках выставки впервые состоится круглый стол для родителей, его проведут специалисты детской реабилитации по следующим темам: «Обеспечения ТСР в РФ: права, обязанности», «Организации процесса приема пищи», «Организация позы сидя в кресле-коляске: кому, зачем, сколько, как, в чем», «Зачем стоять? — Вертикализация, кому, сколько, как, в чем».

Количество мест ограниченно, забронировать нужно по телефону +7 918 161-89-08.

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В Краснодаре пройдет выставка-продажа средств реабилитации для детей с ДЦП
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