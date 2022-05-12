В Краснодаре изменится маршрут автобуса №32

По просьбам краснодарцев городской автобус №32 продлят до КП «Греция» и Молодежного микрорайона

В Краснодаре автобус №32 курсирует по маршруту «улица Семиренко — 3-я Трудовая», но горожане просили продлить маршрут. Поэтому с 14 мая автобус будет ездить от улицы Александры Приймак по 3-й Трудовой до Оливковой в районе коттеджного поселка «Греция», а оттуда по улице 3-й Трудовой, 5-й Дорожной и Душистой в микрорайон Молодежный.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сказали, что такой маршрут позволит доехать на транспорте до социальных объектов Молодежного микрорайона. Теперь можно будет доехать до поликлиники № 12, филиала школы № 95, детского сада № 180 и нового коттеджного поселка «Греция».