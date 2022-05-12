После проверок Контрольно-счетной палаты в 2021 году в бюджет Кубани возместили более 510 млн рублей

После проверок Контрольно-счетной палаты Краснодарского края (КСП) в 2021 году в региональный бюджет возместили больше 510 млн рублей. Общая сумма устраненных нарушений — более 8 млрд

Зампред КСП Наталья Романец отметила, что в отчетном году аудиторы провели 243 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия. Всего они проверили более 1 тыс. объектов и 2 тыс. личных подсобных хозяйств.

Основные направления проверок — социально значимые расходы и расходы на реализацию региональных проектов, государственных программ и другие вопросы.

Общая сумма устраненных нарушений — почти 8 млрд рублей . В бюджет Краснодарского края возместили более 510 млн рублей .

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Наиболее частыми проблемами оказались нарушения бухгалтерского и бюджетного учета, несоблюдение порядка и условий предоставления субсидий и нецелевое использование бюджетных средств. Все они влекут за собой административную и финансовую ответственность.

Одним из наиболее действенных способов решения проблемы назвали повышение квалификации специалистов бухгалтерских служб краевых ведомств на обучающих семинарах ЗСК и регионального минфина.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в санкционных условиях особенно важна слаженная работа по обеспечению максимальной эффективности использования бюджетных ресурсов.

«Сегодня на передний план выходит вопрос контроля за расходованием бюджетных средств. Благодаря деятельности аудиторов Контрольно-счетной палаты обеспечивается серьезная их экономия. Вам удается откорректировать не одно-два мероприятия, а целые направления. Законодательное собрание, в свою очередь, всегда готово обеспечить свою поддержку», — подчеркнул Юрий Бурлачко.