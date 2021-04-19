Контрольно-счетная палата Кубани в 2020 году выявила нарушения на 4 млрд рублей

Краснодарский край

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В Законодательном собрании Краснодарского края 19 апреля подвели итоги работы Контрольно-счетной палаты (КСП) за 2020 год

На еженедельной планерке в ЗСК спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что несмотря на пандемию, в прошлом году КСП выполнила запланированные мероприятия по контролю за использованием бюджетных средств.

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Заместитель председателя КСП Наталья Романец выступила с отчетом и рассказала, что в 2020 году аудиторы провели 245 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на 360 объектах. Специалисты выявили 8 тыс. нарушений в актах, регулирующих бюджетные и иные правоотношения. Из этого числа нарушений 83% — финансовые.

По словам председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Ивана Артеменко, в результате работы КСП были устранены нарушения на сумму более 4 млрд рублей. Комитет рассмотрел 31 акт Контрольно-счетной палаты, на основании этих данных парламентарии взяли на контроль вопросы эффективности использования бюджетных расходов в сфере строительства, дорожного хозяйства и социального блока, в том числе средств на обеспечение жильем детей-сирот, создание и оснащение школьных мест. 

Аудиторы обращали внимание и на нарушения в сфере закупок. Так, на этапе планирования были прекращены закупки на сумму около 1 млрд рублей.

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Отвечая на вопрос главы ЗСК о расходовании бюджетных денег на мероприятия по предотвращению коронавируса и поддержке населения, Наталья Романец заявила, что КСП не выявила нарушений при организации стимулирующих выплат медикам — деньги получили более 16 тыс. врачей. Анализ мер господдержи населения еще не завершен.

Ране Юга.ру писали, что в начале апреля кубанские депутаты обсудили эффективность курортного сбора.

Деньги Закупки ЗСК

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