Контрольно-счетная палата Кубани в 2020 году выявила нарушения на 4 млрд рублей

На еженедельной планерке в ЗСК спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что несмотря на пандемию, в прошлом году КСП выполнила запланированные мероприятия по контролю за использованием бюджетных средств.

Заместитель председателя КСП Наталья Романец выступила с отчетом и рассказала, что в 2020 году аудиторы провели 245 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на 360 объектах. Специалисты выявили 8 тыс. нарушений в актах, регулирующих бюджетные и иные правоотношения. Из этого числа нарушений 83% — финансовые.

По словам председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Ивана Артеменко, в результате работы КСП были устранены нарушения на сумму более 4 млрд рублей. Комитет рассмотрел 31 акт Контрольно-счетной палаты, на основании этих данных парламентарии взяли на контроль вопросы эффективности использования бюджетных расходов в сфере строительства, дорожного хозяйства и социального блока, в том числе средств на обеспечение жильем детей-сирот, создание и оснащение школьных мест.

Аудиторы обращали внимание и на нарушения в сфере закупок. Так, на этапе планирования были прекращены закупки на сумму около 1 млрд рублей.