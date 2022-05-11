В Краснодаре снова отключат воду. На этот раз только горячую, но на две недели (и не всем)
Из-за плановых работ «ЛУКОЙЛ-Кубаньнерго» в Краснодаре с 16 мая отключат горячую воду, но не у всех
В пабликах Краснодара 11 мая появилась информация, что с 16 по 29 мая часть жителей останется без горячей воды. В телеграм-канале GMRLIVE опубликовали фотографию документа, в котором сказано, что отключение будет из-за плановых работ «ЛУКОЙЛ-Кубаньнерго»:
«В связи с проведением плановых ремонтных работ «ЛУКОЙЛ-Кубаньнерго», по согласованию с департаментом городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара, подача теплоносителя и горячего водоснабжения будет прекращена с 16 по 29 мая».
В телеграм-канале отметили, что горячей воды не будет у тех, кто получает теплоноситель от ТЭЦ и «Краснодартеплосети».
Информацию об отключении журналисту Юга.ру подтвердили в пресс-службе мэрии Краснодара. Также там отметили, что за этот период отремонтируют теплофикационное оборудование ООО ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго Краснодарская ТЭЦ.
Напомним, из-за замены участка коллектора в Краснодаре отключили водоснабжение вечером 6 мая. Включить его должны были в 14:00 7 мая, но сроки пришлось сдвинуть до 15:30.