В Краснодаре снова отключат воду. На этот раз только горячую, но на две недели (и не всем)

Из-за плановых работ «ЛУКОЙЛ-Кубаньнерго» в Краснодаре с 16 мая отключат горячую воду, но не у всех

В пабликах Краснодара 11 мая появилась информация, что с 16 по 29 мая часть жителей останется без горячей воды. В телеграм-канале GMRLIVE опубликовали фотографию документа, в котором сказано, что отключение будет из-за плановых работ «ЛУКОЙЛ-Кубаньнерго»: «В связи с проведением плановых ремонтных работ «ЛУКОЙЛ-Кубаньнерго», по согласованию с департаментом городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара, подача теплоносителя и горячего водоснабжения будет прекращена с 16 по 29 мая».